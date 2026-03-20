Σε κινητοποίηση διαρκείας προχωρούν οι βενζινοπώλες των Κυκλάδων, τι ανακοίνωσαν για την απεργία που ξεκινά στις 23/3.

Απεργία επ’ αόριστον και κλειστά βενζινάδικα αποφάσισαν οι πρατηριούχοι καυσίμων στα νησιά των Κυκλάδων από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, αντιδρώντας στην επιβολή πλαφόν κερδοφορίας και στις αυξήσεις τιμών στα καύσιμα.

Σύμφωνα με τον Parianostypos.gr η Πρωτοβουλία Βενζινοπωλών Κυκλάδων ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε κινητοποίηση που θα συνοδευτεί από λουκέτο στα βενζινάδικα των Κυκλάδων αρχής γενομένης από την προσεχή Δευτέρα 23 Μαρτίου.

Όπως τονίζεται στο δελτίο Τύπου τους, «Η πρακτική της κυβέρνησης να επιβάλει πλαφόν κερδοφορίας 0.967 λεπτά το λίτρο + Φ.Π.Α. στους πρατηριούχους, οι οποίοι είναι ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας, είναι καταστροφική για τον κλάδο μας και αποδεδειγμένα δεν ωφελεί και τον καταναλωτή.» Οι πρατηριούχοι αναφέρουν ότι, παρά το πλαφόν, οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, με την απλή αμόλυβδη να φτάνει τα 2,07 €/λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 2,03 €/λίτρο.

Η ανακοίνωση για την απεργία στα βενζινάδικα των Κυκλάδων

Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι διεθνείς αναταραχές και η αβεβαιότητα του πόλεμου στην Μέση Ανατολή οδήγησαν σε τρομακτικές αυξήσεις στα καύσιμα. Τα Πρατήρια Καύσιμων, έχοντας ήδη αρκετά προβλήματα, καλούνται ξαφνικά να αντιμετωπίσουν άλλο ένα, την αύξηση των τιμών που προκαλεί ασφυξία και στα πρατήρια αλλά και στην πλειονότητα του κόσμου που τα καύσιμα είναι απαραίτητο κομμάτι της καθημερινότητας του.

Η πρακτική της κυβέρνησης όμως να επιβάλει πλαφόν κερδοφορίας 0.967 λεπτά το λίτρο + Φ.Π.Α. στους πρατηριούχους, οι οποίοι είναι ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας, είναι καταστροφική για τον κλάδο μας και αποδεδειγμένα δεν ωφελεί και τον καταναλωτή.

Για του λόγου το αληθές, οι τιμές στις Κυκλάδες προ πόλεμου κυμαίνονταν περίπου στο 1.95 για την απλή αμόλυβδη, και στο 1.76 για το απλό πετρέλαιο κίνησης και 2 περίπου εβδομάδες μετά και ύστερα από την επιβολή του πλαφόν είναι ήδη στο 2.07 (απλή αμόλυβδη) και 2.03 (απλό πετρέλαιο) με συνεχείς αυξητικές τάσεις καθημερινά.

Λόγω της ιδιαίτερης προσβασιμότητας των Κυκλάδων που αυξάνει το μεταφορικό κόστος και σε συνδυασμό με τη χαμηλή αγοραστική δύναμη του χειμώνα, κανείς πρατηριούχος στις Κυκλάδες δεν μπορεί να επιβιώσει με αυτήν την κερδοφορία.

Εφόσον λοιπόν μετά τις συνεχείς μας προειδοποιήσεις ότι πολλά πρατήρια θα αναγκαστούν να κλείσουν και ότι μαθηματικά οδηγούμαστε στην καταστροφή, εμείς ως επαγγελματίες αλλά και ως κάτοικοι των Κυκλάδων αποφασίζουμε ότι από τη Δευτέρα 23/3/26 κατεβαίνουμε σε απεργία επ΄ αόριστον και απαιτούμε:

Την άμεση κατάργηση του πλαφόν ή τουλάχιστον την επαναφορά του στα προηγούμενα επίπεδα και αντί αυτού την προστασία του καταναλωτή με άλλες οικονομικές ελαφρύνσεις (προσωρινή μείωση του ΦΠΑ ή του ΕΦΚ).

Ζητούμε εκ των πρότερων συγνώμη στους κάτοικους για τυχόν ταλαιπωρίες και

παρακαλούμε την κατανόησή τους και τη συμπαράστασή τους στο δίκαιο αγώνα μας για επιβίωση.

Ανακοινώνουμε επίσης ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ίδρυση Συλλόγου Πρατηριούχων Κυκλάδων με σκοπό την ένωση, τη συζήτηση και την επίλυση των προβλημάτων.