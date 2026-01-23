Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της εισηγμένης επιβεβαιώνει τη διατήρηση ισχυρής αναπτυξιακής τροχιάς, με στόχο EBITDA άνω των 2,9 δισ. ευρώ έως το 2028.

Αυξημένη τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΔΕΗ δίνει η Piraeus Securities, ανεβάζοντάς την στα 23,8 ευρώ από 19,1 ευρώ προηγουμένως, ενώ διατηρεί τη σύσταση «outperform». Όπως αναφέρει η χρηματιστηριακή σε έκθεσή της, το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα διαμορφώνεται στο 22%.

Σύμφωνα με την Piraeus Securities, το νέο επιχειρηματικό σχέδιο της εισηγμένης επιβεβαιώνει τη διατήρηση ισχυρής αναπτυξιακής τροχιάς, με στόχο EBITDA άνω των 2,9 δισ. ευρώ έως το 2028. Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 45% σε σχέση με τον στόχο για το 2025, ο οποίος, όπως εκτιμάται, αναμένεται να επιτευχθεί.

Η χρηματιστηριακή τονίζει ότι οι στόχοι του business plan κρίνονται επιτεύξιμοι, επισημαίνοντας πως το επιχειρηματικό μοντέλο της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένο με την ενεργειακή μετάβαση και αναμένεται να στηριχθεί σε ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών τα επόμενα χρόνια.

Σε επίπεδο προβλέψεων, η Piraeus Securities εκτιμά ότι τα EBITDA της εταιρίας θα διαμορφωθούν στα 2,4 δισ. ευρώ το 2026, θα αυξηθούν στα 2,72 δισ. ευρώ το 2027 και θα φθάσουν τα 2,87 δισ. ευρώ το 2028, με βασικό μοχλό ανάπτυξης τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Διευκρινίζεται ότι η νέα τιμή-στόχος δεν ενσωματώνει ενδεχόμενη επένδυση στον τομέα των data centers, ούτε περαιτέρω επιτάχυνση της ανάπτυξης στις ΑΠΕ, ενώ για τη δραστηριοποίηση της ΔΕΗ στις τηλεπικοινωνίες υιοθετείται ουδέτερη στάση έως ότου υπάρξει μεγαλύτερη ορατότητα.

Τέλος, η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι στα τρέχοντα επίπεδα η μετοχή της ΔΕΗ διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA περίπου στο 6, με βάση τις εκτιμήσεις για το 2026, γεγονός που υποδηλώνει έκπτωση της τάξης του 30% σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου.