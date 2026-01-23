Ο χρυσός κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ, διαμορφούμενος στα 4.959,60 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία με τον χρυσό, τον άργυρο, την πλατίνα και το παλλάδιο να κινούνται σε νέα υψηλά επίπεδα, σήμερα Παρασκευή, ενισχυμένα από τη συνεχιζόμενη αδυναμία του δολαρίου, τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες και τις προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ.

Ο χρυσός κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ, διαμορφούμενος στα 4.959,60 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο 0,94% ή 46,20 δολαρίων. Η ισχυρή τάση ανόδου αντικατοπτρίζει τη σταθερή ζήτηση για ασφαλή καταφύγια, καθώς οι αγορές συνεχίζουν να προεξοφλούν μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve μέσα στο δεύτερο μισό του έτους, εξέλιξη που ενισχύει την ελκυστικότητα του πολύτιμου μετάλλου.

Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, το ενδιαφέρον για τον χρυσό παραμένει ισχυρό λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων, όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις, η γενικότερη αδυναμία του δολαρίου και οι προσδοκίες ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει σε χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής εντός του έτους. Η εικόνα αυτή εντάσσεται, όπως σημειώνεται, σε μια ευρύτερη μακροοικονομική τάση αποδολαριοποίησης που συνεχίζει να στηρίζει τη ζήτηση για χρυσό.

Στο πολιτικό μέτωπο, δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με συμφωνία που εξασφαλίζει, όπως ανέφερε, μόνιμη και πλήρη πρόσβαση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία μέσω του ΝΑΤΟ, δημιούργησαν νέες συζητήσεις για την ασφάλεια στην Αρκτική. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας παρέμειναν ασαφείς, ενώ η Δανία ξεκαθάρισε ότι η κυριαρχία της επί του νησιού δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση.

Στο οικονομικό σκέλος, τα τελευταία στοιχεία για τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις ΗΠΑ έδειξαν αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης τον Νοέμβριο και τον Οκτώβριο, επιβεβαιώνοντας ένα τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο ισχυρής ανάπτυξης. Παρ’ όλα αυτά, οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν δύο μειώσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στο δεύτερο μισό του έτους, εξέλιξη που ενισχύει την ελκυστικότητα του χρυσού, ο οποίος δεν αποδίδει τόκο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναλυτές εκτιμούν ότι τυχόν βραχυπρόθεσμες διορθώσεις στις τιμές θα αντιμετωπιστούν ως ευκαιρίες αγορών, με το ψυχολογικό επίπεδο των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά να βρίσκεται πλέον κοντά, ενώ δεν αποκλείεται περαιτέρω άνοδος σε ακόμη υψηλότερα τεχνικά επίπεδα.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στο ασήμι, που έχει ανέλθει στα 98,75 δολάρια ανά ουγγιά, με ημερήσια άνοδο 2,47%. Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς ο άργυρος επωφελείται τόσο από τη ζήτηση ασφαλούς καταφυγίου όσο και από τη βιομηχανική του χρήση, σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας.

Η πλατίνα κατέγραφεθ επίσης νέο ιστορικό υψηλό, φτάνοντας τα 2.629,50 δολάρια ανά ουγγιά, με άνοδο 2,69%. Οι αγορές συνεχίζουν να αποτιμούν θετικά τις προοπτικές του μετάλλου, τόσο λόγω της επενδυτικής ζήτησης όσο και λόγω της χρήσης του σε βιομηχανικές εφαρμογές.

Τέλος, το παλλάδιο ενισχύεται κατά 1,31%, αγγίζοντας τα 1.953 δολάρια ανά ουγγιά, ακολουθώντας τη γενικότερη ανοδική τάση στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων.