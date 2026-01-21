Μιλώντας από το Νταβός, ο επικεφαλής της ΔΕΗ υπογράμμισε ότι η συνεργασία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της μετάβασης, επισημαίνοντας τον διακριτό ρόλο κυβερνήσεων, επενδυτών και επιχειρήσεων.

Τη στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ για την ενεργειακή μετάβαση και τον συνολικό μετασχηματισμό του επιχειρηματικού του μοντέλου παρουσίασε από το Νταβός ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γεώργιος Στάσσης, στο πλαίσιο του World Economic Forum Annual Meeting 2026, σε κλειστή συνάντηση της πρωτοβουλίας «Coal to Clean», με αντικείμενο τις τεχνολογικές καινοτομίες που επιταχύνουν την ενεργειακή μετάβαση.

Μιλώντας από το Νταβός, ο επικεφαλής της ΔΕΗ υπογράμμισε ότι η συνεργασία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της μετάβασης, επισημαίνοντας τον διακριτό ρόλο κυβερνήσεων, επενδυτών και επιχειρήσεων. Όπως ανέφερε, οι κυβερνήσεις θέτουν την κατεύθυνση, οι επενδυτές παρέχουν τη δυνατότητα κλιμάκωσης και οι επιχειρήσεις, όπως η ΔΕΗ, μετατρέπουν τη φιλοδοξία σε υποδομές που στηρίζουν την οικονομία και δημιουργούν ανάπτυξη.

Ο κ. Στάσσης αναφέρθηκε στον ριζικό μετασχηματισμό του Ομίλου τα τελευταία έξι χρόνια, κατά τα οποία το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ αναδιαμορφώθηκε πλήρως. Από μια εταιρεία όπου ο λιγνίτης κάλυπτε περίπου το 35% της παραγωγής, η ΔΕΗ οδηγείται, μέχρι το τέλος του έτους, στην πλήρη απεξάρτηση από τον άνθρακα, υλοποιώντας ένα από τα ταχύτερα προγράμματα αποανθρακοποίησης στην Ευρώπη. Παράλληλα, αναπτύσσει ένα ολιστικό σύστημα καθαρής και ευέλικτης ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Όπως τόνισε, η ενεργειακή μετάβαση δεν περιορίζεται στην αντικατάσταση της λιγνιτικής παραγωγής, αλλά αφορά τον συνολικό ανασχεδιασμό της ενεργειακής αλυσίδας και τη δημιουργία νέων οικονομικών οικοσυστημάτων. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν πλέον τον πιο ανταγωνιστικό τρόπο παραγωγής νέας ενέργειας, ωστόσο η πλήρης αξιοποίησή τους προϋποθέτει τον συνδυασμό τους με ευέλικτες λύσεις, όπως συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες, αντλησιοταμίευση, ευέλικτες μονάδες φυσικού αερίου και ενισχυμένες περιφερειακές διασυνδέσεις, ώστε να διασφαλίζονται τόσο η ασφάλεια εφοδιασμού όσο και ανταγωνιστικές τιμές.

Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής της ΔΕΗ αποτελεί και η αξιοποίηση των πρώην λιγνιτικών περιοχών, τις οποίες ο κ. Στάσσης χαρακτήρισε στρατηγικό πλεονέκτημα και όχι «εγκλωβισμένα» περιουσιακά στοιχεία, λόγω των υφιστάμενων δικτύων, της διαθέσιμης βιομηχανικής γης και του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκτάσεις στη Δυτική Μακεδονία μετατρέπονται σε έναν τεχνολογικό και πράσινο ενεργειακό κόμβο, με επενδύσεις άνω των 3.000 MW από ΑΠΕ, έργα αποθήκευσης ενέργειας, αντλησιοταμιευτικά συστήματα, μονάδα παραγωγής πράσινου υδρογόνου στο Αμύνταιο και αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών για τη στήριξη του συστήματος υπερυψηλής τάσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο σχέδιο δημιουργίας ενός νέου giga data center στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, το οποίο, όπως σημείωσε, αναμένεται να είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη και να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη ενός ευρύτερου τεχνολογικού οικοσυστήματος στην περιοχή. Η ενεργειακή του τροφοδοσία θα γίνεται behind-the-meter, χωρίς επιβάρυνση του εθνικού συστήματος.

Κλείνοντας, ο κ. Στάσσης επισήμανε ότι η επιτυχία της ενεργειακής μετάβασης απαιτεί σαφήνεια και ταχύτητα, τόσο στη χάραξη πολιτικής όσο και στην υλοποίηση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επιτάχυνσης των αδειοδοτήσεων και της ανάπτυξης των δικτύων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τα διαθέσιμα κεφάλαια σε παγκόσμιο επίπεδο κατευθύνονται εκεί όπου η υλοποίηση των επενδύσεων είναι διασφαλισμένη.