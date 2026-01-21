Η δημοπρασία αφορά ποσότητες φυσικού αερίου που προορίζονται για την κάλυψη των ουκρανικών αναγκών τον Φεβρουάριο.

Κρίσιμη θεωρείται η νέα δημοπρασία για τη δέσμευση δυναμικότητας μεταφοράς LNG προς την Ουκρανία μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, σε μια συγκυρία έντονης κινητικότητας σε πολιτικό και επιχειρηματικό επίπεδο με στόχο την ενίσχυση της εμπορικής ελκυστικότητας του εγχειρήματος.

Η δημοπρασία αφορά ποσότητες φυσικού αερίου που προορίζονται για την κάλυψη των ουκρανικών αναγκών τον Φεβρουάριο, ενώ βασική επιδίωξη των εμπλεκόμενων πλευρών είναι να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μηδενικής συμμετοχής, όπως είχε συμβεί στη διαδικασία του Δεκεμβρίου, εξέλιξη που θα εξέπεμπε αρνητικά μηνύματα για τη βιωσιμότητα ενός έργου υψηλής γεωπολιτικής σημασίας για την Ελλάδα. Η επικείμενη δημοπρασία διεξάγεται σε περιβάλλον αβεβαιότητας, καθώς παραμένουν ανοιχτά ζητήματα σχετικά με τη συμβατότητα των προϊόντων «Route 1», «Route 2» και «Route 3» με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο. Τα προϊόντα αυτά αφορούν τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την Ουκρανία μέσω Ρεβυθούσας και FSRU Αλεξανδρούπολης, αποκλειστικά μέσω του FSRU Αλεξανδρούπολης και μέσω του αγωγού TAP στην Κομοτηνή.

Παράλληλα, οι συνολικές ανάγκες της Ουκρανίας για φυσικό αέριο παραμένουν περιορισμένες, ακόμη και σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών, λόγω των εκτεταμένων ζημιών που έχουν υποστεί οι ενεργειακές της υποδομές από ρωσικά πλήγματα. Το μεγαλύτερο μέρος των ουκρανικών εισαγωγών καλύπτεται σήμερα από ροές μέσω Ουγγαρίας και Πολωνίας, οι οποίες, λόγω γεωγραφικής εγγύτητας, προσφέρουν χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με τον Κάθετο Διάδρομο, ενώ μικρότερες ποσότητες προέρχονται και από τη Λιθουανία.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν μέχρι στιγμής αναστείλει την ενεργοποίηση της συμφωνίας προθέσεων που υπεγράφη τον Νοέμβριο μεταξύ ΔΕΠΑ και Naftogaz για την προμήθεια φυσικού αερίου κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026. Η συμφωνία προβλεπόταν να υλοποιηθεί μέσω της εταιρείας Atlantic – See LNG Trade, που έχει συσταθεί από τη ΔΕΠΑ και την Aktor, με προμήθεια LNG από τις ΗΠΑ.

Η μη ενεργοποίηση της συμφωνίας τον Ιανουάριο οδήγησε τη ΔΕΠΑ στην απουσία της από τη δημοπρασία του Δεκεμβρίου, ενώ το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές σε πολιτικό και επιχειρηματικό επίπεδο για την επανεκκίνησή της.

Στο μεταξύ, η ΔΕΠΑ ακύρωσε το slot που είχε δεσμεύσει στη Ρεβυθούσα για τον Φεβρουάριο και δεν έχει προχωρήσει σε δέσμευση δυναμικότητας στο FSRU Αλεξανδρούπολης, αναμένοντας τις τελικές προθέσεις της ουκρανικής πλευράς.

Ανεξαρτήτως της έκβασης των σχετικών διαπραγματεύσεων, η δημοπρασία της Δευτέρας θα αφορά σημαντικά περιορισμένη δυναμικότητα, μόλις 26.000 μεγαβατώρες ημερησίως, έναντι 51.000 μεγαβατωρών τον Δεκέμβριο, καθώς μεγάλο μέρος της διασυνοριακής δυναμικότητας έχει ήδη δεσμευθεί λόγω αυξημένης ζήτησης στην περιοχή.