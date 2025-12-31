Tα πρατήρια σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα πρέπει να έχουν συμμορφωθεί έως τις 31 Μαρτίου.

Παράταση στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα συστήματα παρακολούθησης εισροών – εκροών καυσίμων έδωσε το υπουργείο Οικονομικών, εισάγοντας παράλληλα αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής για την προσαρμογή των υπόχρεων εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα υφιστάμενα πρατήρια σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα πρέπει να έχουν συμμορφωθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026, ενώ για την υπόλοιπη χώρα η καταληκτική ημερομηνία μετατίθεται για τις 30 Ιουνίου 2026. Για τις ειδικές κατηγορίες ιδιωτικών εγκαταστάσεων, το χρονοδιάγραμμα συνδέεται με τη λειτουργία των αντίστοιχων μητρώων δεξαμενών της ΑΑΔΕ.

Η ΑΑΔΕ έχει καθορίσει με λεπτομέρεια το πλαίσιο εγκατάστασης, λειτουργίας και ελέγχου των ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών – εκροών καυσίμων τόσο στα πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης όσο και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης. Το πεδίο εφαρμογής επεκτείνεται και σε ειδικές κατηγορίες εγκαταστάσεων, όπως εργοτάξια, λιμένες, εμπορευματικοί σταθμοί και κέντρα αποθήκευσης και διανομής, με στόχο τη συνολική θωράκιση της αλυσίδας διακίνησης καυσίμων.

Παράλληλα, έχουν περιγράφει αναλυτικά οι τεχνικές απαιτήσεις συμμόρφωσης, τα πρότυπα μετρολογίας και ασφάλειας, καθώς και οι διαδικασίες ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων προς τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη διασφάλιση της ακεραιότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων, μέσω αυστηρών προδιαγραφών για τους αυτόματους μηχανισμούς μέτρησης στάθμης και θερμοκρασίας, τους μετρητές εκροής και τη λειτουργία της κεντρικής υπολογιστικής μονάδας, σε συνδυασμό με τη διαρκή σύνδεση των συστημάτων σε πραγματικό χρόνο με την ΑΑΔΕ. Η ΑΑΔΕ έχει προβλέψει επίσης ειδικά μέτρα προστασίας από παραποίηση, διαδικασίες σφράγισης κρίσιμων σημείων των εγκαταστάσεων, σαφείς υποχρεώσεις για τους κατασκευαστές λογισμικού και τους εγκαταστάτες, καθώς και εκτεταμένες απαιτήσεις καταγραφής και τήρησης αρχείων, ενισχύοντας το πλαίσιο ελέγχου και διαφάνειας στην αγορά καυσίμων.