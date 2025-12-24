Στην πράξη, οι αλλαγές των domain names αφορούν τόσο τους απλούς χρήστες όσο και επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς.

Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο καταχωρούνται, ελέγχονται και διαγράφονται τα ελληνικά ονόματα χώρου με κατάληξη .gr και .ελ φέρνει νέα απόφαση της Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση τροποποιεί τον ισχύοντα κανονισμό και στοχεύει, σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, στο να γίνει πιο ξεκάθαρο το πλαίσιο για τα domain names, να περιοριστούν οι καταχρήσεις και να ενισχυθεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του ελληνικού διαδικτυακού χώρου.

Στην πράξη, οι αλλαγές αφορούν τόσο τους απλούς χρήστες όσο και επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της απόφασης είναι ότι ξεκαθαρίζεται ποιοι έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες καταλήξεις. Για παράδειγμα, τα domain με κατάληξη .gov.gr μπορούν πλέον να δηλώνονται αποκλειστικά από κρατικούς και κυβερνητικούς φορείς, όπως υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δημόσιες επιχειρήσεις. Στόχος είναι να αποφεύγεται η παραπλάνηση των πολιτών από ιστοσελίδες που εμφανίζονται ως «κρατικές» χωρίς να είναι.

Ταυτόχρονα, αυστηροποιούνται οι λόγοι για τους οποίους ένα όνομα χώρου μπορεί να διαγραφεί. Ένα domain μπορεί να χάνεται οριστικά αν αποδειχθεί ότι τα στοιχεία καταχώρησης είναι ψευδή ή ελλιπή, αν χρησιμοποιείται με κακή πίστη ή αν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, όπως εμπορικά σήματα ή επωνυμίες. Για παράδειγμα, αν κάποιος κατοχυρώσει ένα όνομα που μοιάζει πολύ με γνωστό brand, χωρίς να έχει δικαίωμα χρήσης του, το domain μπορεί να αφαιρεθεί μετά από καταγγελία ή έλεγχο της ΕΕΤΤ.

Η απόφαση προβλέπει επίσης πιο ξεκάθαρη διαδικασία για την προσωρινή απενεργοποίηση ενός ονόματος χώρου. Σε σοβαρές περιπτώσεις, όπως μετά από εισαγγελική εντολή, δικαστική απόφαση ή όταν υπάρχει κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον, ένα domain μπορεί να «παγώσει» προσωρινά. Αυτό σημαίνει ότι η ιστοσελίδα δεν θα είναι προσβάσιμη, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να ληφθεί οριστική απόφαση για το αν θα επανενεργοποιηθεί ή θα διαγραφεί.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία φυσικών προσώπων που κατέχουν ονόματα χώρου δεν δημοσιοποιούνται και δεν δίνονται σε τρίτους, παρά μόνο σε δικαστικές ή εισαγγελικές αρχές και για συγκεκριμένους λόγους, όπως η διερεύνηση αδικημάτων. Αντίθετα, για τα νομικά πρόσωπα προβλέπεται μεγαλύτερη διαφάνεια, καθώς τα στοιχεία τους μπορούν να γνωστοποιούνται κατόπιν αιτήματος.

Παράλληλα, μειώνεται η γραφειοκρατία για τους χρήστες. Για την ταυτοποίηση φυσικών προσώπων και ατομικών επιχειρήσεων, δίνεται πλέον η δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης στοιχείων ταυτότητας μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του gov.gr, χωρίς να απαιτείται πάντα η προσκόμιση φωτοαντιγράφων.