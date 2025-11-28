Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι στους δήμους θα παραμείνουν τα τμήματα πολεοδομικού σχεδιασμού.

Η κυβέρνηση προχωρά στην ένταξη των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) στο Κτηματολόγιο. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι στους δήμους θα παραμείνουν τα τμήματα πολεοδομικού σχεδιασμού, ενώ στο Κτηματολόγιο θα μεταφερθούν αποκλειστικά οι αρμοδιότητες έκδοσης οικοδομικών αδειών και ελέγχων κατασκευών. Το νέο μοντέλο θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε ορισμένες περιφέρειες μέσα στο 2026 και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία από το 2027.

Το Dnews.gr παραθέτει ερωτήσεις και απαντήσεις που συνοψίζουν με σαφήνεια τι αλλάζει με τον νέο σχεδιασμό για τις ΥΔΟΜ και το Κτηματολόγιο:

1. Τι είναι το βασικό στοιχείο της αλλαγής;

Το μεγαλύτερο μέρος των Υπηρεσιών Δόμησης – δηλαδή η έκδοση οικοδομικών αδειών και οι έλεγχοι κατασκευών – μεταφέρεται στο Κτηματολόγιο, το οποίο θα λειτουργεί πλέον ως κεντρικός ψηφιακός κόμβος για τις διαδικασίες δόμησης.

2. Τι παραμένει στους δήμους;

Στους δήμους παραμένει ο πολεοδομικός σχεδιασμός, δηλαδή το τμήμα που είναι υπεύθυνο για τα χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια.

3. Πότε ξεκινά η εφαρμογή του νέου μοντέλου;

Το σύστημα θα λειτουργήσει πιλοτικά σε επιλεγμένες περιφέρειες το 2026 και θα εφαρμοστεί πλήρως σε όλη τη χώρα το 2027.

4. Θα αλλάξει κάτι για το προσωπικό του Κτηματολογίου;

Όχι. Το υπάρχον προσωπικό δεν επηρεάζεται, καθώς τα νέα Κέντρα Δόμησης θα στελεχωθούν από εργαζομένους των σημερινών ΥΔΟΜ.

5. Γιατί γίνεται αυτή η μεταφορά;

Επειδή σχεδόν οι μισοί δήμοι της χώρας δεν διαθέτουν ΥΔΟΜ, οι χρόνοι έκδοσης αδειών είναι υπερβολικά μεγάλοι και υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες της νομοθεσίας από περιοχή σε περιοχή.

6. Τι αλλάζει για τους πολίτες και τους μηχανικούς;

Όλες οι διαδικασίες θα γίνονται σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, μειώνοντας χρόνο, γραφειοκρατία και μετακινήσεις. Η πρόσβαση στα δεδομένα θα είναι πιο γρήγορη και διαφανής.

7. Ποια νέα εργαλεία εισάγονται;

Δημιουργούνται Κέντρα Δόμησης με κεντρικό συντονισμό, ενιαία νομοθεσία με ψηφιακούς χάρτες και πλήρης διαλειτουργικότητα μεταξύ e-Αδειες, Κτηματολογίου και δηλώσεων αυθαιρέτων.

8. Θα επηρεαστεί η υπάρχουσα λειτουργία του Κτηματολογίου;

Όχι. Όλες οι σημερινές υπηρεσίες του παραμένουν ως έχουν. Προστίθενται όμως νέες αρμοδιότητες και ψηφιακές δυνατότητες για τη δόμηση και την αδειοδότηση.