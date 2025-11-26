Πλησιάζει η ημέρα πληρωμής για την επιστροφή ενοικίου. Τι ώρα θα πληρωθεί την Παρασκευή.

Στην τελική ευθεία έχει μπει η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου και την πληρωμή, που είναι προγραμματισμένη για αυτήν την Παρασκευή (28/11). Τόσο η επιστροφή ενοικίου όσο και το επίδομα 250 ευρώ σε 1,2 εκατ. συνταξιούχους, 250.000 ΑμεΑ και 35.000 ανασφάλιστους υπερήλικες εντάσσονται στις στοχευμένες παρεμβάσεις της κυβέρνησης για ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη των κοινωνικά ευάλωτων.

Ήδη, το επίδομα 250 ευρώ πληρώθηκε σε συνταξιούχους και χαμηλοσυνταξιούχους, με το δεύτερο κύμα πληρωμών να γίνεται την Πέμπτη (27/11) από τον ΟΠΕΚΑ. Μία ημέρα μετά, την Παρασκευή, μπαίνει το ποσό της επιστροφής ενοικίου. Τα χρήματα αναμένεται να εμφανιστούν στο ΑΤΜ μετά τις 14:00 το μεσημέρι.

Τα ποσά από την επιστροφή ενοικίου και τα κριτήρια

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει ορίσει πλαφόν στην επιστροφή ενοικίου. Πιο συγκεκριμένα, το ανώτατο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου και να εμφανιστεί στο ΑΤΜ, είναι τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Ωστόσο, το ποσό αυτό μπορεί να ανέβει στα 1.600 ευρώ στην περίπτωση που η οικογένεια νοικιάζει και φοιτητική εστία.

Η επιστροφή ενοικίου καλύπτει ενοικιαστές, που πλήρωσαν ενοίκιο το 2024 είτε για κύρια ή για φοιτητική κατοικία. Προσοχή! Τα χρήματα μπαίνουν αυτόματα. Δεν απαιτείται αίτηση και βασική προϋπόθεση είναι να καλύπτονται τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Έως 20.000 ευρώ εισόδημα, όταν πρόκειται για άγαμο

Έως 28.000 ευρώ (ζευγάρι με 1 παιδί)

Μέχρι 32.000 ευρώ (ζευγάρι με 2 παιδιά)

4.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ανήλικο.

Για την ακίνητη περιουσία, τα περιουσιακά στοιχεία ορίζονται ως ακολούθως:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης