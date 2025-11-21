Συνολικές πληρωμές ύψους 2.755.486.523,97 ευρώ προς 5.547.310 δικαιούχους θα πραγματοποιηθούν από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ την περίοδο 24 έως 28 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των δύο φορέων.
Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ
Κύριες και επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2025:
Στις 25 και 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 2.365.278.153,95 ευρώ σε 4.228.095 δικαιούχους.
Προκαταβολές συντάξεων Δεκεμβρίου 2025:
Στις 28 Νοεμβρίου καταβάλλονται 3.200.000 ευρώ σε 8.600 δικαιούχους.
Επιστροφές εισφορών μισθωτών:
Στις 24 Νοεμβρίου θα επιστραφούν 2.307.620,02 ευρώ σε 663 δικαιούχους.
Επιστροφές εισφορών μη μισθωτών:
Στις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους.
Επίδομα των 250 ευρώ:
Στις 28 Νοεμβρίου καταβάλλονται 310.317.750 ευρώ σε 1.241.271 συνταξιούχους.
Εφάπαξ:
Από 24 έως 28 Νοεμβρίου θα πληρωθούν 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους, κατόπιν έκδοσης αποφάσεων.
Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ
Επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές:
18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους.
Επιδοτούμενη άδεια μητρότητας:
14.000.000 ευρώ σε 17.500 μητέρες.
Προγράμματα απασχόλησης:
19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους.
Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας:
1.800.000 ευρώ σε 80 φορείς για πληρωμή εισφορών.
Πρόγραμμα «Σπίτι μου»:
83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο.