Συνολικά 2,75 δισ. ευρώ θα καταβληθούν σε 5,55 εκατομμύρια δικαιούχους.

Συνολικές πληρωμές ύψους 2.755.486.523,97 ευρώ προς 5.547.310 δικαιούχους θα πραγματοποιηθούν από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ την περίοδο 24 έως 28 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των δύο φορέων.

Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Κύριες και επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2025:

Στις 25 και 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 2.365.278.153,95 ευρώ σε 4.228.095 δικαιούχους.

Προκαταβολές συντάξεων Δεκεμβρίου 2025:

Στις 28 Νοεμβρίου καταβάλλονται 3.200.000 ευρώ σε 8.600 δικαιούχους.

Επιστροφές εισφορών μισθωτών:

Στις 24 Νοεμβρίου θα επιστραφούν 2.307.620,02 ευρώ σε 663 δικαιούχους.

Επιστροφές εισφορών μη μισθωτών:

Στις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους.

Επίδομα των 250 ευρώ:

Στις 28 Νοεμβρίου καταβάλλονται 310.317.750 ευρώ σε 1.241.271 συνταξιούχους.

Εφάπαξ:

Από 24 έως 28 Νοεμβρίου θα πληρωθούν 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους, κατόπιν έκδοσης αποφάσεων.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές:

18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους.

Επιδοτούμενη άδεια μητρότητας:

14.000.000 ευρώ σε 17.500 μητέρες.

Προγράμματα απασχόλησης:

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους.

Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας:

1.800.000 ευρώ σε 80 φορείς για πληρωμή εισφορών.

Πρόγραμμα «Σπίτι μου»:

83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο.