Οι ειδικότητες καθώς και τα δικαιολογητικά για τις μόνιμες προσλήψεις στην ΕΡΤ..

Ειδικότητες για υποψήφιους ΤΕ και ΔΕ περιλαμβάνει η προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά μόνιμες προσλήψεις προσωπικού στην ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα η 6Κ/2025 αφορά την πλήρωση 25 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Σκοπός των προσλήψεων είναι η μελέτη και ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων, η εγκατάσταση, η εφαρμογή των λειτουργικών διαδικασιών και η ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης των Κέντρων Εκπομπής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Η Πλειοψηφία των προσλήψεων θα γίνει στην περφέρεια και συγκεκριμένα σε Αιτωλοακαρνανία, Αρκαδία, Αχαϊα, Βόρειο τομέα Αθηνών, Έβρο, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Λάρισα, Λέσβο, Μαγνησία, Μεσσηνία, Φλώρινα και Χανιά.

Προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν και στον βόρειο Τομέα Αθηνών, όπου στεγάζονται τα γραφεία της ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Οι κατηγορίες που ζητούνται είναι οι εξής:

Α΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), είκοσι μία (21) θέσεις - Κλάδου/Ειδικότητας ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Β΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), τέσσερις (4) θέσεις - Κλάδου/Ειδικότητας ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών για την κατηγορία ΤΕ:

Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής

Οι απαιτούμενoi τίτλοι σπουδών για την κατηγορία ΔΕ:

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών ή Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρονικός Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων ή Ηλεκτρονικών Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων ή Ηλεκτρονικός Οπτικοακουστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων ή Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύου ή Τεχνικών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών ή Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού ή Τεχνικός Η/Υ και Ηλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου ή Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Αυτοματοποίησης Γραφείου ή Τεχνικός Ηλεκτρονικός Βιομηχανικών Εφαρμογών ή Τεχνικός Συναρμολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών ή Ηλεκτρονικός Συσκευών Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων ή Ηλεκτρονικών Συσκευών – Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων ή Τεχνικός Οργάνων Μετρήσεων ή Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων ή Ηλεκτρονικός Οπτικοηλεκτρο-ακουστικών Συστημάτων ή Τεχνικός Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας ή Τεχνικός Ηλεκτρονικός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων ή Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων ή Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών ή Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων ή Ηλεκτρονικών ΥπολογιστικώνΣυστημάτων και Δικτύων ή Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών(ν.δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ηλεκτρονικός Συσκευών και Εγκαταστάσεων ή Αυτοματισμού-Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών Μονάδων ή Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικός Συσκευών Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων ή Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης ή Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Συσκευών ή Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων ή Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών Μονάδων Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) ν. 3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας ΟΑΕΔ ν. 3475/2006 ή επαγγελματικής σχολής ΟΑΕΔ (ν. 4763/2020) ή επαγγελματικής σχολής κατάρτισης Ε.Σ.Κ. (ν. 4763/2020) ή σχολής επαγγελματικής κατάρτισης Σ.Ε.Κ. (ν. 4186/2013) ή τεχνικού επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου σπουδών ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής Τ.Ε.Σ. (ν. 576/1977 ή ν. 1566/1985) ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ (ν. 1346/1983 ή ν. 1566/1985) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Αιτήσεις και προθεσμίες

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου και ώρα 08:00 και λήγει την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική).

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.