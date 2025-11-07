Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή η πρόσκληση προς τους γονείς και κηδεμόνες που επιθυμούν να λάβουν τα παιδιά τους - ηλικίας έως 6 ετών - εξατομικευμένες υπηρεσίες Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης.

Σκοπός του προγράμματος είναι ο εντοπισμός, η πρόληψη και η ελαχιστοποίηση των περιορισμών για τα παιδιά, με αναπηρία ή αναπτυξιακή καθυστέρηση ή διαταραχή ή με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης αυτών.

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, ως φορέα υλοποίησης του έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση με κωδικούς taxis net μέσω της ιστοσελίδας proimi.eetaa.gr.

Την αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι γονείς, τα πρόσωπα που ασκούν την γονική μέριμνα και την επιμέλεια, οι ανάδοχοι και επαγγελματίες ανάδοχοι γονείς, καθώς κι οι νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών, από τις 14/11/2025 ώρα 08:00 π.μ. κι έως τις 5/12/2025 ώρα 11.59 μ.μ.

Σημειώνεται ότι:

