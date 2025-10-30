Η διοργάνωση εντάσσεται στον εορτασμό της 20ής επετείου του Bruegel και φιλοξενήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Με επίκεντρο τη στρατηγική μετάβαση της Ευρώπης προς ένα πιο ανθεκτικό, καινοτόμο και ανταγωνιστικό οικονομικό μοντέλο, πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα η εκδήλωση «Strategic transformation for Europe's growth: investing in resilience, innovation and competitiveness».

Η διοργάνωση εντάσσεται στον εορτασμό της 20ής επετείου του Bruegel και φιλοξενήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε συνεργασία με το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η συζήτηση ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στην προσπάθεια ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των οικονομιών της, την ανάγκη εντατικοποίησης των επενδύσεων στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, καθώς και τη σημασία της αναδιαμόρφωσης του ευρωπαϊκού παραγωγικού μοντέλου προκειμένου να διατηρηθεί ο διεθνής ανταγωνισμός.

Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Πιερακάκης, η Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων Ζαφειρία Καστρινάκη, ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσαφός, ο Μόνιμος υφυπουργός Οικονομικών της Φινλανδίας Λένα Μέρτινεν, ο Πρόεδρος του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής των Ελλήνων Ιωάννης Τσούκαλας και ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας. Από την πλευρά του Bruegel συμμετείχαν ο Διευθυντής του οργανισμού Τζερόμιν Ζέτελμαγιερ και οι ανώτεροι ερευνητές Ράινχιλντε Βέγκελερς και Γκεόργκ Ζάκμαν.

Η εκδήλωση προσέλκυσε στελέχη της οικονομικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και εκπροσώπους θεσμικών φορέων.

Οι ομιλητές υπογράμμισαν ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, όπου η αξιοποίηση της τεχνολογίας, η πράσινη μετάβαση και οι στοχευμένες επενδύσεις μπορούν να αποτελέσουν τον καταλύτη για διατηρήσιμη ανάπτυξη.