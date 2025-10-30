Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι εμπρόθεσμες πληρωμές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ανήλθαν σε 11,38 δισ. ευρώ, ενώ ο συνολικός οφειλόμενος ΦΠΑ διαμορφώθηκε στα 13,9 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα σχεδόν 2,5 δισ. ευρώ να μην έχουν καταβληθεί στην ώρα τους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έδωσε στη δημοσιότητα τα τελευταία στοιχεία για τη φορολογική συμμόρφωση έως το τέλος Αυγούστου, τα οποία δείχνουν ότι, παρά τη γενικά θετική εικόνα, περίπου το 18% των φορολογουμένων εξακολουθεί να μην εξοφλεί τις υποχρεώσεις του εμπρόθεσμα.

Το συνολικό ποσοστό έγκαιρων πληρωμών για τους βασικούς φόρους - ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και φόρο ακίνητης περιουσίας - διαμορφώθηκε στο 82,09%, αφήνοντας ένα σημαντικό 18% των οφειλών να παραμένουν σε καθυστέρηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι εμπρόθεσμες πληρωμές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ανήλθαν σε 11,38 δισ. ευρώ, ενώ ο συνολικός οφειλόμενος ΦΠΑ διαμορφώθηκε στα 13,9 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα σχεδόν 2,5 δισ. ευρώ να μην έχουν καταβληθεί στην ώρα τους. Το ποσοστό συμμόρφωσης στον ΦΠΑ φτάνει το 81,86%, γεγονός που δείχνει πως περίπου ένας στους πέντε υπόχρεους καθυστερεί ή παραλείπει να πληρώσει εγκαίρως.

Αντίστοιχα, στις υποχρεώσεις για τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΦΕΦΠ), οι εμπρόθεσμες πληρωμές ανήλθαν σε 1,95 δισ. ευρώ, έναντι συνολικού ποσού 2,65 δισ. ευρώ, με ποσοστό συμμόρφωσης 73,54%. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από 650 εκατ. ευρώ δεν έχουν πληρωθεί εμπρόθεσμα. Στον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων (ΦΕΝΠ), η εικόνα είναι αισθητά καλύτερη, καθώς το ποσοστό έγκαιρων πληρωμών αγγίζει το 89,46%, με καθυστερούμενες οφειλές γύρω στα 460 εκατ. ευρώ.

Στον φόρο ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ), οι εμπρόθεσμες πληρωμές έφτασαν τα 1,25 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 1,61 δισ. ευρώ, αφήνοντας περίπου 350 εκατ. ευρώ εκτός προθεσμίας. Το ποσοστό εμπρόθεσμης καταβολής στον ΕΝΦΙΑ διαμορφώθηκε στο 78,16%, δείχνοντας ότι σχεδόν ένας στους τέσσερις φορολογουμένους καθυστερεί να πληρώσει τον φόρο ιδιοκτησίας.

Συνολικά, τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν μια ανθεκτική αλλά όχι πλήρη φορολογική συμμόρφωση, με το 18% των συνολικών υποχρεώσεων να μην εξοφλείται στην ώρα του. Παρότι τα ποσοστά εμπρόθεσμων πληρωμών βρίσκονται σε ικανοποιητικά επίπεδα σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, το γεγονός ότι σχεδόν ένα στα πέντε ευρώ φορολογικών εσόδων παραμένει απλήρωτο υποδεικνύει πως υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης.