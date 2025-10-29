Οι θέσεις των λογιστών για ορθή εφαρμογή και εποπτεία της ευρωπαϊκής οδηγίας περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Τράπεζα της Ελλάδος κατόπιν επίσημης πρόσκλησης της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (AMLA), κας Bruna Szego, συμμετείχε ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών (Λ.Σ.Α.).

Εκπρόσωπος του Συλλόγου ήταν ο Πρόεδρος του Λ.Σ.Α., Μιχάλης Πόλυγγερ, ο οποίος μετέφερε τις θέσεις και τις προτάσεις του Λ.Σ.Α. και συνολικά του Κλάδου των Λογιστών - Φοροτεχνικών της χώρας, σχετικά με την ορθή εφαρμογή και εποπτεία της ευρωπαϊκής οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (AML).

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Πόλυγγερ παρουσίασε αναλυτικά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος στην εφαρμογή του πλαισίου AML στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι ο Λ.Σ.Α. εκπροσωπεί χιλιάδες επαγγελματίες λογιστές και συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του Ν. 4557/2018, ο οποίος ενσωματώνει την ευρωπαϊκή οδηγία.

Ο Πρόεδρος του Λ.Σ.Α. αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πολυπλοκότητα της νομοθεσίας, η οποία δυσχεραίνει τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών, ιδιαίτερα στις μικρότερες επιχειρήσεις που δεν τηρούν πλήρη λογιστικά αρχεία. Παράλληλα, τόνισε ότι οι λογιστές αποτελούν τα πιο ευάλωτα υπόχρεα πρόσωπα, καθώς σε περιπτώσεις ελέγχων παρατηρούνται δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων τους μόνο λόγω υπόνοιας συμμετοχής, χωρίς να εξετάζεται εάν τηρήθηκαν οι διαδικασίες δέουσας επιμέλειας. Επισήμανε ακόμη το σημαντικό οικονομικό και λειτουργικό βάρος που επιφέρει η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας στα λογιστικά γραφεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη εναρμόνισης των πολιτικών και των κανόνων εποπτείας μεταξύ όλων των υπόχρεων φορέων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, ώστε να διασφαλιστεί ίση και δίκαιη αντιμετώπιση. Ο κ. Πόλυγγερ πρότεινε, επίσης, τη διοργάνωση κοινών ημερίδων και σεμιναρίων με τη συμμετοχή εποπτικών αρχών και ιδιωτικών φορέων, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ενιαίας εφαρμογής του πλαισίου AML.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη απλοποίησης της εθνικής νομοθεσίας και ενοποίησης των φορολογικών συστημάτων των κρατών-μελών της Ε.Ε., προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα εικονικών εταιρικών σχημάτων και καταπιστευμάτων. Ο Λ.Σ.Α., όπως ανέφερε, επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση των επαγγελματιών λογιστών και στην ενίσχυση των ψηφιακών εργαλείων συμμόρφωσης, με στόχο τη δημιουργία ενός δίκαιου και αποτελεσματικού ευρωπαϊκού πλαισίου AML, που θα προστατεύει τόσο τις εθνικές οικονομίες όσο και τους επαγγελματίες - υπόχρεα πρόσωπα.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Μιχάλης Πόλυγγερ αναφέρθηκε στους υφιστάμενους και μελλοντικούς κινδύνους που καλείται να αντιμετωπίσει το σύστημα εποπτείας, επισημαίνοντας ότι οι σημερινοί κίνδυνοι απορρέουν κυρίως από τις αποκλίσεις της φορολογικής νομοθεσίας μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε., οι οποίες ευνοούν τη δημιουργία εικονικών οντοτήτων. Ιδιαίτερη προσοχή, σημείωσε, απαιτείται στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για οικονομικές απάτες, αλλά και στην ανεξέλεγκτη αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων, που ενδέχεται να αποτελέσουν πηγή συλλογής ή διαρροής ευαίσθητων οικονομικών δεδομένων.