Με περιορισμένες αυξήσεις θα επιδιώξει η κυβέρνηση να δώσει «ανάσες» στο εισόδημα των συνταξιούχων για το 2026, οι οποίοι σε μια 15ετια είχαν απώλειες ύψους 160 δις ευρώ.

Η αρχή των παροχών θα γίνει τον επόμενο μήνα, τον Νοέμβριο με την καταβολή των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους και θα συνεχιστεί το 2026 με τις αυξήσεις ύψους 2,4% καθώς και με το μέτρο της σταδιακής κατάργησης της προσωπικής διαφοράς, παράλληλα με τα νέα φορολογικά μέτρα. Ωστόσο επισημαίνεται ότι διπλή φορολόγηση θα συνεχίσουν να έχουν οι 440.000 συνταξιούχοι οι οποίοι επιβαρύνονται με το χαράτσι της ΕΑΣ (Εισφορά Αλληλεγγύης) τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική τους σύνταξη.

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 2026: Πριν από τα Χριστούγεννα-με την πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου 2026-θα καταβληθεί η ετήσια αύξηση ύψους 2,4% περιπου(μεικτά). Με βάση το 2,4%, οι συνταξιούχοι θα δουν τις αποδοχές τους να αυξάνονται από 12 ευρώ τον μήνα (μεικτά) για συντάξεις των 500 ευρώ ως 65 ευρώ τον μήνα για συντάξεις ως 2.700 ευρώ. Σε ετήσια βάση, οι αυξήσεις θα είναι 150 ευρώ για συντάξεις των 500 ευρώ, 350 ευρώ για συντάξεις των 1.250 ευρώ και 780 ευρώ για συντάξεις των 2.700 ευρώ.

Ανάλογα με το ποσό της σύνταξης, η μέση καθαρή αύξηση θα είναι:

Από 12 ευρώ ως 20 ευρώ το μήνα για τις συντάξεις από 500 ευρώ έως 850 ευρώ. Έως 31 ευρώ το μήνα για συντάξεις από 800 ευρώ ως 1.300 ευρώ. Έως 36 ευρώ το μήνα για συντάξεις από 1.300 ευρώ ως 1.500 ευρώ. Έως 45 ευρώ το μήνα για συντάξεις από 1.500 ευρώ ως 1.800 ευρώ. Έως 65 ευρώ το μήνα για συντάξεις από 1.800 ευρώ ως 2.700 ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι δεν θα πάρουν αύξηση όσοι λαμβάνουν έναντι ή προσωρινή σύνταξη. Για αυτές τις κατηγορίες η αύξηση θα πιστωθεί μαζί με τα αναδρομικά, που θα πληρωθούν όταν βγει η οριστική σύνταξη. Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων παρατηρούν ότι οι νέες αυξήσεις για το 2026 θα κινηθούν στο 2,4% όταν ο επίσημος πληθωρισμός «τρέχει» ήδη σε ρυθμούς 3%.Την ίδια ώρα -για τέταρτη συνεχή χρονιά- δεν προβλέπονται αναπροσαρμογές στις επικουρικές συντάξεις 1,3 εκ. δικαιούχων. Παράλληλα δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην διπλή και άδικη φορολόγηση που επιφέρει σε 440.000 συνταξιούχους η μνημονιακή ΕΑΣ(Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων).

ΕΠΙΔΟΜΑ 250 ΕΥΡΩ : Μεταξύ 10 και 20 Νοεμβρίου υπολογίζει ο ΕΦΚΑ να καταβληθεί το επίδομα ύψούψους0 ευρώ σε χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους(500 ευρώ στο ζευγάρι). Ωστόσο εκτός του επιδόματος των 250 ευρώ θα μείνουν δεκάδες χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχοι αφού θεσπίστηκαν «κόφτες» για την καταβολή του. Τονίζεται ότι το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων. Συγκεκριμένα, μεμονωμένοι συνταξιούχοι λαμβάνουν 250 ευρώ, ενώ τα ζευγάρια δικαιούνται 500 ευρώ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται καμία ενέργεια από τους ενδιαφερόμενους. Έτσι τον Νοέμβριο πέραν από την καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου θα πιστωθεί στους λογαριασμούς και η νέα ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ.

Πάντως επισημαίνεται ότι το επίδομα των 250 ευρώ, δεν θα το λάβουν οι εξής ομάδες πολιτών:

-όσοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη και είναι κάτω των 65 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας στις 31-12-2024),

-όσοι συνταξιούχοι έχουν μεγάλη «προσωπική διαφορά» η οποία προσμετράτε στο ετήσιο εισόδημά τους.

-όσοι συνταξιούχοι απασχολούνται, αφού το εισόδημα από τη νέα εργασία συνυπολογίζεται στο ετήσιο εισόδημά τους που με τον εισοδηματικό «κόφτη» στερεί τη χορήγηση του επιδόματος.

-όσοι εισέπραξαν αναδρομικά το 2024, αφού το όποιο ποσό προσμετράτε στο ετήσιο εισόδημά τους που με τον εισοδηματικό «κόφτη» στερεί τη χορήγηση του επιδόματος,

-όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πρόωρη και όχι οριστική κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025

καθώς και:

-οι μακροχρόνια άνεργοι,

-οι μονογονεϊκές οικογένειες,

-οι δικαιούχοι του ΚΕΑ,

-οι δικαιούχοι τού επιδόματος τέκνων και

-χήρες, ορφανά και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις κάτω των 65 ετών,

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Αυξήσεις από 1/1/2026 και για κάθε επόμενο έτος θα πάρουν 671.584 συνταξιούχοι που λαμβάνουν και προσωπική διαφορά καθώς από το 2027 ο συμψηφισμός των αυξήσεων με την προσωπική διαφορά στις συντάξεις καταργείται.Οι συνταξιούχοι θα πάρουν για το 2026 τουλάχιστον τη μισή από την αύξηση που θα έπαιρναν αν δεν είχαν προσωπική διαφορά και από το 2027 θα παίρνουν όλη την αύξηση. Έτσι :

-Αν η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά είναι 25 ευρώ, θα πάρουν 15 ευρώ και όχι 5 ευρώ που θα έβγαζε ο συμψηφισμός με την προσωπική διαφορά.

-Αν η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά 5 ευρώ, το καθαρό κέρδος θα είναι 25 ευρώ που σημαίνει ότι από τα 30 ευρώ της αύξησης παίρνουν το 83% κ.ο.κ.

-Αν η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά είναι 80 ευρώ, ή 180 ευρώ ή και 300 ευρώ οι συνταξιούχοι θα βάλουν στην τσέπη το 50% της αύξησης δηλαδή 15 ευρώ.

ΕΑΣ (Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων): Περίπου 120.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι με σύνταξη άνω των 1.400€ θα δουν αύξηση στις καθαρές αποδοχές τους.Διάταξη στο εργασιακό νομοσχέδιο- το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα- προβλέπει το «πάγωμα» της ΕΑΣ για όσους είναι εργαζόμενοι συνταξιούχοι και διακόψουν οριστικά την απασχόλησή τους, για να λάβουν προσαύξηση στη σύνταξή τους. Ο στόχος της διάταξης είναι το εξής: οι συνταξιούχοι που θα μπορούν να λάβουν προσαύξηση στη σύνταξή τους, λόγω εργασίας, να την καρπώνονται και όχι να διαπιστώνουν πως καταλήγει σε μείωση-όπως συμβαίνει έως σήμερα-, λόγω μετατόπισης, σε υψηλότερο κλιμάκιο της Εισφοράς Αλληλεγγύης. Γι’ αυτό τον λόγο, λοιπόν, το υπουργείο Εργασίας, θέλοντας να αποκαταστήσει την εν λόγω αδικία, αποφάσισε να «παγώνει» η ΕΑΣ στο κλιμάκιο που βρίσκεται πριν από την προσαύξηση της σύνταξης.Επιοημαίνεται πάντως ότι η μνημονιακή διπλή φορολόγηση μέσω ΕΑΣ που έχουν οι 440.000 συνταξιούχοι με κύρια σύνταξη άνω των 1400 ευρώ, παραμένει, προκαλώντας αντιδράσεις.