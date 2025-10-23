Σημαντικές αλλαγές θα λάβουν χώρα από την 1η Ιανουαρίου για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε ισχύ ένα νέο καθεστώς για την πληρωμή των ενοικίων, που φέρνει σημαντικές αλλαγές στις σχέσεις ενοικιαστών και ιδιοκτητών. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, όλα τα μισθώματα θα πρέπει να καταβάλλονται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού συστήματος, με κατάθεση στον λογαριασμό του εκμισθωτή, όπως αυτός δηλώνεται στην ΑΑΔΕ.

Η αλλαγή αυτή αποσκοπεί στην πάταξη της φοροδιαφυγής και στην ενίσχυση της διαφάνειας στις οικονομικές συναλλαγές, ενώ συνδέεται άμεσα με κρατικά επιδόματα και φορολογικές ελαφρύνσεις. Οι ενοικιαστές που θα συνεχίσουν να πληρώνουν με μετρητά θα χάσουν το στεγαστικό επίδομα και την επιστροφή ενός ενοικίου τον χρόνο, ενώ οι ιδιοκτήτες που δεν δηλώνουν τις εισπράξεις τους ηλεκτρονικά θα στερηθούν την έκπτωση φόρου 5%.

Παράλληλα, όσοι τηρούν τις υποχρεώσεις τους θα μπορούν να επωφεληθούν από νέες φοροαπαλλαγές και κίνητρα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησης να δημιουργήσει έναν «θετικό κύκλο συμμόρφωσης» στην αγορά ακινήτων.

Το Dnews.gr παραθέτει ένα χρηστικό οδηγό με όλες τις αλλαγες:

1. Από πότε ισχύει η υποχρέωση πληρωμής ενοικίων μέσω τραπέζης;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η υποχρέωση ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2026. Από τότε, κάθε ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλλει το μηνιαίο ενοίκιο μόνο μέσω τραπεζικού λογαριασμού που ανήκει στον ιδιοκτήτη, όπως αυτός αναγράφεται στο μισθωτήριο.

2. Τι συμβαίνει αν ο ενοικιαστής συνεχίσει να πληρώνει «στο χέρι»;

Εάν το ενοίκιο δεν πληρώνεται μέσω τραπέζης, ο ενοικιαστής θα χάσει κάθε κρατική ενίσχυση ή επίδομα, όπως το στεγαστικό επίδομα και την επιστροφή ενός ενοικίου τον χρόνο. Η καταβολή σε μετρητά δεν θα αναγνωρίζεται πλέον από το κράτος ως νόμιμη πληρωμή.

3. Ποιες είναι οι συνέπειες για τον ιδιοκτήτη αν δεν δηλώσει τραπεζικά τις εισπράξεις;

Ο ιδιοκτήτης που δεν εισπράττει το ενοίκιο μέσω τραπέζης θα χάσει την έκπτωση φόρου 5% για τα δηλωμένα ενοίκια. Ωστόσο, για όσους συμμορφωθούν, προβλέπεται φορολογικό όφελος, καθώς μεγάλο μέρος του μισθώματος θα παραμένει αφορολόγητο.

4. Πώς θα γίνεται η διαδικασία καταβολής του ενοικίου;

Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) θα πρέπει να δηλώσει ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ τον τραπεζικό του λογαριασμό. Η κατάθεση θα πρέπει να γίνεται απευθείας σε αυτόν τον λογαριασμό, και όχι σε τρίτους (π.χ. πληρεξούσιους ή συγγενείς). Σε κοινό λογαριασμό, το όνομα του ιδιοκτήτη πρέπει να εμφανίζεται πρώτο.

5. Τι ισχύει για τα σπίτια με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτη;

Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει να δηλώνει ξεχωριστό λογαριασμό στο όνομά του και να λαμβάνει το ποσό του ενοικίου που του αντιστοιχεί. Η πληρωμή πρέπει να κατατίθεται αναλογικά στους λογαριασμούς όλων των συνιδιοκτητών.

6. Υπάρχουν πρόσθετα οφέλη από τη συμμόρφωση με το νέο σύστημα;

Ναι. Η ηλεκτρονική πληρωμή του ενοικίου θα επιτρέπει στους ενοικιαστές να λάβουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις, ενώ οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν κενά διαμερίσματα θα επωφελούνται από τριετή απαλλαγή φόρου εισοδήματος. Επιπλέον, το μέτρο αναμένεται να ενισχύσει τη διαφάνεια και να περιορίσει τη φοροδιαφυγή στην αγορά ακινήτων.