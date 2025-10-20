Διακόπηκε το πενθήμερο πτωτικό σερί του Χρηματιστηρίου.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε με ήπια άνοδο τη Δευτέρα, διακόπτοντας το πενθήμερο πτωτικό σερί του.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.996,23 μονάδες με άνοδο 0,44%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 234,45 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός όγκος συναλλαγών έφτασε τα 48,36 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 96 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 41 πτωτικά και 66 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE 25) ενισχύθηκε κατά 0,45% στις 5.036,12 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSEM) υποχώρησε οριακά κατά 0,07% στις 2.764,7 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε άνοδο 0,76%, κλείνοντας στις 2.285,87 μονάδες.

Οι τράπεζες συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου (133 εκατ. ευρώ). Η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε κατά 2,62% στα 13,30 ευρώ, η Alpha Bank κατά 0,3% στα 3,38 ευρώ, η Πειραιώς κατά 0,41% στα 6,92 ευρώ, ενώ η Eurobank υποχώρησε 0,32% στα 3,39 ευρώ.

Στις μη τραπεζικές μετοχές, η Τιτάν σημείωσε άνοδο 3,96% στα 38,05 ευρώ, η ΔΕΗ 1,69%, ο ΟΤΕ 1,47%, η Βιοχάλκο 1,31%, τα ΕΛΠΕ 1,77% και η ΕΥΔΑΠ 1,59%. Απώλειες εμφάνισαν η Motor Oil (-1,29% στα 24,48 ευρώ) και η Metlen (-1,55% στα 41,9 ευρώ).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Ελλάκτωρ ενισχύθηκε κατά 5,91%, ενώ η ΕΧΑΕ υποχώρησε 1,1% στα 6,30 ευρώ. Η Intralot έκλεισε στο -0,8% και ο ΟΛΠ στο -2,1%. Στις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις, η Ίλυδα σημείωσε άνοδο 10,04% και η EIS 9,59%.