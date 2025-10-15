Οι προβλέψεις του ΔΝΤ για την Ελλάδα μέχρι το 2030.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προβλέπει πως η Ελλάδα θα διάγει μια περίοδο δημοσιονομικής σταθερότητας και σταδιακής αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους έως το 2030, σύμφωνα με την έκθεση Δημοσιονομικό Παρατηρητήριο (Fiscal Monitor) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και παρουσιάσθηκε στην Ουάσιγκτον από τον Βιτόρ Γκασπάρ, διευθυντή του Τμήματος Δημοσιονομικών Υποθέσεων του Ταμείου.

Για το 2025, το ΔΝΤ εκτιμά ότι ο ελληνικός προϋπολογισμός θα είναι ισοσκελισμένος, με γενικό δημοσιονομικό ισοζύγιο στο 0,0% του ΑΕΠ. Το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να φτάσει το 3,2%, ενώ το κυκλικά προσαρμοσμένο ισοζύγιο θα βρίσκεται στο –0,9%. Τα δημόσια έσοδα προβλέπονται στο 49,8% του ΑΕΠ, οι δαπάνες επίσης στο 49,8%, ενώ το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 146,7% του ΑΕΠ. Να σημειωθεί πως το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού τοποθετεί στο 3,6% του ΑΕΠ το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2025 και στο 145,4% του ΑΕΠ το χρέος της γενικής κυβέρνησης. Ήδη στο 9μηνο το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε στο 3,7% του ΑΕΠ.

Το 2026, το ΔΝΤ προβλέπει ήπια επιδείνωση των δημοσιονομικών δεικτών, με έλλειμμα –0,8% του ΑΕΠ και πρωτογενές πλεόνασμα 2,3%. Το κυκλικά προσαρμοσμένο ισοζύγιο διαμορφώνεται στο –1,6%, ενώ τα έσοδα αναμένεται να φτάσουν το 50% του ΑΕΠ και οι δαπάνες το 50,8%. Το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται, αγγίζοντας το 141,9% του ΑΕΠ. Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού τοποθετεί στο 2,8% του ΑΕΠ το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2026 και στο 137,6% του ΑΕΠ το χρέος της γενικής κυβέρνησης.

Το 2027 σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου σταθεροποίησης, με έλλειμμα –1,4% του ΑΕΠ και πρωτογενές πλεόνασμα 1,8%. Το κυκλικά προσαρμοσμένο ισοζύγιο προβλέπεται στο –1,8%, ενώ το κυκλικά προσαρμοσμένο πρωτογενές πλεόνασμα στο 1,5%. Τα δημόσια έσοδα θα περιοριστούν στο 47,2% του ΑΕΠ, έναντι δαπανών 48,6%, ενώ το δημόσιο χρέος θα μειωθεί περαιτέρω στο 138,1%.

Για το 2028, το ΔΝΤ αναμένει έλλειμμα –1,4% του ΑΕΠ, πρωτογενές πλεόνασμα 1,8%, και κυκλικά προσαρμοσμένο ισοζύγιο –1,5%. Τα έσοδα θα υποχωρήσουν ελαφρά στο 47% του ΑΕΠ, ενώ οι δαπάνες θα φτάσουν το 48,4%, δείχνοντας σταθερή δημοσιονομική πολιτική. Το χρέος εκτιμάται να μειωθεί στο 135,6% του ΑΕΠ, επιβεβαιώνοντας την πορεία εξυγίανσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το 2029, η εικόνα παραμένει σχεδόν αμετάβλητη. Το γενικό ισοζύγιο προβλέπεται στο –1,4%, το πρωτογενές πλεόνασμα στο 1,9%, και το κυκλικά προσαρμοσμένο ισοζύγιο στο –1,4%. Τα έσοδα θα φτάσουν στο 46,9% του ΑΕΠ, οι δαπάνες στο 48,3%, και το χρέος θα περιοριστεί περαιτέρω στο 132,9%.

Το 2030, η τελευταία χρονιά της πρόβλεψης, δείχνει εδραίωση της δημοσιονομικής σταθερότητας. Το γενικό ισοζύγιο διατηρείται στο –1,4%, το πρωτογενές πλεόνασμα σταθεροποιείται στο 2%, ενώ το κυκλικά προσαρμοσμένο πρωτογενές πλεόνασμα επίσης διαμορφώνεται στο 2%. Τα έσοδα φτάνουν στο 46,8% του ΑΕΠ, οι δαπάνες στο 48,2%, και το δημόσιο χρέος μειώνεται στο 130,2% του ΑΕΠ, καταγράφοντας πτώση περίπου 35 ποσοστιαίων μονάδων σε διάστημα επτά ετών.