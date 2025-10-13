Αισιοδοξία για την αποκλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε κλίμα αισιοδοξίας για αποκλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 587,98 μονάδων (+1,29%), στις 46.067,58 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 490,17 μονάδων (+2,21%), στις 22.694,60 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 102,21 μονάδων (+1,56%), στις 6.654,72 μονάδες.