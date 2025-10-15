Όσα πρέπει να γνωρίζεται για το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων. Οι δικαιούχοι, τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά.

Από την 1η Ιανουαρίου 2025 το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων αυξήθηκε στα 409,13 ευρώ μηνιαίως. Το επίδομα, που θεσπίστηκε το 2016 και καταβάλλεται πλέον από τον ΟΠΕΚΑ, στηρίζει ηλικιωμένους που δεν διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα

Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από την Ελλάδα ή το εξωτερικό που να υπερβαίνει το ποσό των 409,13 ευρώ. Αν το ποσό της σύνταξης ή της παροχής είναι μικρότερο, καταβάλλεται η διαφορά μέχρι το ύψος του επιδόματος.

Οι δικαιούχοι πρέπει επίσης να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα για 15 συνεχόμενα έτη πριν από την υποβολή της αίτησης ή 15 έτη μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα δέκα πρέπει να είναι συνεχόμενα πριν από την αίτηση. Η διαμονή στη χώρα πρέπει να συνεχίζεται και μετά τη χορήγηση της παροχής.

Για την καταβολή του πλήρους ποσού απαιτούνται τουλάχιστον 35 έτη διαμονής στην Ελλάδα. Αν τα έτη διαμονής είναι λιγότερα, το ποσό του επιδόματος μειώνεται κατά 1/35 για κάθε έτος που υπολείπεται.

Εισοδηματικά κριτήρια

Το συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4.320 ευρώ, ενώ για έγγαμους το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 8.640 ευρώ. Στο εισόδημα δεν υπολογίζονται επιδόματα αναπηρίας, διατροφικά επιδόματα, το επίδομα ανεργίας και η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο.

Περιουσιακά όρια

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 90.000 ευρώ, ενώ η αντικειμενική δαπάνη για κινητή περιουσία, όπως Ι.Χ. ή δίκυκλα, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ.

Ποιοι εξαιρούνται

Από τη χορήγηση του επιδόματος εξαιρούνται οι μοναχοί και μοναχές που διαμένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές, καθώς και όσοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας. Επίσης, δεν το δικαιούνται όσοι ο ή η σύζυγός τους λαμβάνει σύνταξη μεγαλύτερη από 409,13 ευρώ.

Διαδικασία και ενστάσεις

Το επίδομα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση, ξεκινώντας από τον επόμενο μήνα της υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση απόρριψης, ο αιτών έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης. Το αρμόδιο όργανο οφείλει να εξετάσει την ένσταση εντός ενός μήνα.

Δικαιώματα και απαλλαγές

Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν υπόκειται σε φόρο, τέλος, εισφορά ή οποιαδήποτε άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, ούτε κατάσχεται ή συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο ή τρίτους, σύμφωνα με τον νόμο 4756/2020.

Παράλληλα, όσοι δεν καλύπτονται από άλλη πηγή για παροχές υγείας, δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη μέσω του ΑΜΚΑ, βάσει του νόμου 4368/2016.

Για όσους ήδη λαμβάνουν παροχή

Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που ελάμβαναν ήδη παροχή από τον ΟΓΑ πριν από τις 12 Μαΐου 2016 συνεχίζουν να λαμβάνουν την παροχή σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς.

