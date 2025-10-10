Για παράδειγμα, κάποιος που κληρονομεί από συγγενή του στις ΗΠΑ ένα αυτοκίνητο ή οικοσκευές μπορεί να τα εισαγάγει στην Ελλάδα χωρίς να πληρώσει φόρους, αρκεί να διαθέτει τη σχετική βεβαίωση κληρονομικής διαδοχής από το ελληνικό προξενείο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχώρησε στη δημοσίευση μιας νέας απόφασης που διευκολύνει σημαντικά όσους μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα ή κληρονομούν περιουσία από το εξωτερικό. Η απόφαση Α.1137/2025 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γεώργιου Πιτσιλή, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β’ 5397/09.10.2025) και καθορίζει τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση απαλλαγής από δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η ρύθμιση αφορά δύο περιπτώσεις: τη μετοικεσία, δηλαδή τη μεταφορά της συνήθους κατοικίας στην Ελλάδα, και την κληρονομική διαδοχή, όταν ο κληρονομούμενος είχε μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό. Η απόφαση θεσπίζει μια νέα, πλήρως ηλεκτρονική διαδικασία μέσω του τελωνειακού συστήματος ICISnet.

Στην πράξη, η απαλλαγή σημαίνει ότι φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα μπορούν να εισαγάγουν τα προσωπικά τους είδη -όπως έπιπλα, οικιακό εξοπλισμό ή ακόμη και το ιδιωτικό τους αυτοκίνητο - χωρίς να πληρώσουν δασμούς ή φόρους. Για να ισχύσει η απαλλαγή, πρέπει να αποδειχθεί ότι διέμεναν στο εξωτερικό τουλάχιστον τα δύο προηγούμενα χρόνια ή ότι πρόκειται να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα μέσα σε διάστημα 24 μηνών.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση ενός Έλληνα που ζούσε και εργαζόταν στη Γερμανία για αρκετά χρόνια και αποφασίζει να επιστρέψει στη χώρα. Εφόσον προσκομίσει πιστοποιητικό μετοικεσίας από το ελληνικό προξενείο, μπορεί να φέρει το αυτοκίνητό του και τα προσωπικά του αντικείμενα χωρίς τελωνειακές επιβαρύνσεις. Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει για δώδεκα μήνες, δίνοντάς του τη δυνατότητα να μεταφέρει τα πράγματά του σταδιακά.

Αντίστοιχα, προβλέπεται απαλλαγή και σε περιπτώσεις κληρονομιάς από συγγενή που ζούσε στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, κάποιος που κληρονομεί από συγγενή του στις ΗΠΑ ένα αυτοκίνητο ή οικοσκευές μπορεί να τα εισαγάγει στην Ελλάδα χωρίς να πληρώσει φόρους, αρκεί να διαθέτει τη σχετική βεβαίωση κληρονομικής διαδοχής από το ελληνικό προξενείο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σε αυτή την περίπτωση είναι δύο χρόνια από την ημερομηνία της κληρονομικής απόκτησης.

Η διαδικασία γίνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά μέσω του ICISnet, όπου οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν το τελωνειακό παραστατικό και τα απαιτούμενα έγγραφα.