Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους έχει οριστεί για τις 31 Οκτωβρίου

Η υπουργός Νίκη Κεραμέως συγκάλεσε σύσκεψη με τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων, ολοκληρώνοντας τον τελευταίο κύκλο διαβουλεύσεων για το Σχέδιο Δράσης ενίσχυσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε εποικοδομητικός διάλογος, με ανταλλαγή προτάσεων και αναζήτηση σημείων σύγκλισης, ενώ συμφωνήθηκε να συνεχιστούν οι επαφές έως την ολοκλήρωση του τελικού κειμένου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γεώργιος Καββαθάς, ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Παράσχης, και από το Υπουργείο, ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Νίκος Μηλαπίδης.

Σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο «ο νέος τελικός κύκλος διαβούλευσης θα συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα με νέες συναντήσεις της Υπουργού με τους εκπροσώπους των εθνικών κοινωνικών εταίρων, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής συναίνεσης.»