Οι επενδυτές στρέφονται στο πολύτιμο μέταλλο ως «ασφαλές καταφύγιο» απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις.

Σε νέο ιστορικό υψηλό ανήλθε η τιμή πώλησης της χρυσής λίρας, φθάνοντας τα 922,46 ευρώ, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο τιμών χρυσού και χρυσών νομισμάτων που ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Η άνοδος αυτή αντικατοπτρίζει τη διεθνή εκτίναξη των τιμών του πολύτιμου μετάλλου, καθώς ο χρυσός ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του το φράγμα των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά και σήμερα κινείται στην περιοχή των 4.060 δολαρίων ανά ουγγιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, η τιμή αγοράς για τη χρυσή λίρα Αγγλίας τίτλου 0,9166 διαμορφώνεται σήμερα στα 787,31 ευρώ, ενώ η τιμή πώλησης στα 922,46 ευρώ για τις παλαιές κοπές και τις εκδόσεις Ελισάβετ έως το 1973. Οι μεταγενέστερες εκδόσεις, μετά το 1974, πωλούνται ελαφρώς χαμηλότερα, στα 913,93 ευρώ. Για τις ελαττωματικές ή λιποβαρείς λίρες, οι τιμές κινούνται χαμηλότερα, με τη λιποβαρή λίρα να αγοράζεται στα 752,68 ευρώ και να πωλείται στα 849,70 ευρώ.

Η νέα άνοδος του χρυσού αποδίδεται στη διεθνή αναταραχή και την αυξανόμενη αβεβαιότητα στις αγορές. Οι επενδυτές στρέφονται στο πολύτιμο μέταλλο ως «ασφαλές καταφύγιο» απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις, τη γεωπολιτική αστάθεια και τις προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed. Από την αρχή του έτους, η τιμή του χρυσού έχει ενισχυθεί πάνω από 50%, καταγράφοντας μία από τις πιο εντυπωσιακές επιδόσεις στην πρόσφατη οικονομική ιστορία.

Η στροφή αυτή θυμίζει εποχές μεγάλης νομισματικής αβεβαιότητας, με πολλούς αναλυτές να συγκρίνουν τη σημερινή συγκυρία με τη δεκαετία του 1970, όταν η κρίση εμπιστοσύνης προς το δολάριο οδήγησε σε άνοδο των τιμών του χρυσού.

Ο ιδρυτής της Bridgewater Associates, Ρέι Ντάλιο, πρότεινε πρόσφατα στους επενδυτές να διαθέτουν έως και το 15% των χαρτοφυλακίων τους σε χρυσό, αμφισβητώντας το παραδοσιακό μοντέλο κατανομής επενδύσεων 60-40 μεταξύ μετοχών και ομολόγων.

Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι η άνοδος μπορεί να μετριαστεί, η ζήτηση για χρυσό παραμένει έντονη, με τις χρυσές λίρες να αποτελούν πλέον όχι μόνο επενδυτικό προϊόν, αλλά μέσο αποθησαυρισμού και δείκτης της αυξανόμενης ανησυχίας για τη σταθερότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.