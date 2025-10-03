Έγγραφο αποκαλύπτει τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που έρχονται.

Πέντε προκηρύξεις επεξεργάζεται αυτήν την περίοδο το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με έγγραφο. Οι προσλήψεις θα γίνουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες εκπαίδευσης, ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και αφοορύν 3.879 μόνιμες θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής:

Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα τριών (43) θέσεων του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). Αναμονή εγγράφου συμφωνίας από τον φορέα

Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι πέντε (25) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (ΕΡΤ Α.Ε.). Αποστολή εγγράφου συμφωνίας στον φορέα.

Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων δέκα ( 510) θέσεων κατηγοριών ΠΕ και ΥΕ διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων επτακοσίων μίας (1.701) θέσεων κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.