Τα 26,35 δισ. ευρώ από τα χρέη χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτα είσπραξης.

Στα 111,82 δισ. ευρώ εκτοξεύθηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο στο τέλος Ιουλίου 2025, καταγράφοντας άνοδο κατά 4,56 δισ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής.

Από το τεράστιο αυτό ποσό, περίπου το ένα τέταρτο - συγκεκριμένα 26,35 δισ. ευρώ ή το 23,6% - χαρακτηρίζεται ως ανεπίδεκτο είσπραξης, καθώς αφορά σε περιπτώσεις όπου οι οφειλέτες δεν διαθέτουν κανένα περιουσιακό στοιχείο ή έχουν κηρύξει πτώχευση χωρίς δυνατότητα ανάκτησης. Έτσι, το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο διαμορφώνεται σε 85,4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 4,53 δισ.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική όταν εξετάζεται η σύνθεση αυτών των χρεών. Το μεγαλύτερο μέρος, ποσοστό 61%, αφορά καθαρά φορολογικές οφειλές, οι οποίες ανέρχονται σε 52,1 δισ. ευρώ. Μέσα σε αυτές ξεχωρίζει ο ΦΠΑ με σχεδόν 25 δισ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει σχεδόν το μισό των ληξιπρόθεσμων φορολογικών χρεών, ενώ ακολουθεί ο φόρος εισοδήματος με 41,7%. Στον αντίποδα, χαμηλότερα ποσοστά συναντώνται στους φόρους περιουσίας, οι οποίοι περιορίζονται σε περίπου 2,8 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, σχεδόν το 29% του πραγματικού υπολοίπου των χρεών προέρχεται από πρόστιμα – φορολογικά και μη - τα οποία ανέρχονται σε 24,4 δισ. ευρώ, ενώ ένα 10,5% συνδέεται με μη φορολογικές οφειλές, όπως δικαστικά έξοδα και δάνεια.

Σε επίπεδο φορολογουμένων, ο αριθμός των οφειλετών εκτοξεύτηκε τον Ιούλιο στους 4.001.794, αυξημένος κατά 172.263 σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως σε οφειλέτες με χαμηλά ποσά χρέους, καθώς πάνω από 155.000 νέοι οφειλέτες προστέθηκαν στις κατηγορίες χρεών έως 20.000 ευρώ. Χαρακτηριστική είναι η άνοδος που καταγράφεται στην κατηγορία 50 έως 500 ευρώ, όπου οι οφειλέτες αυξήθηκαν κατά σχεδόν 148.000. Ωστόσο, η σημαντικότερη διεύρυνση του συνολικού υπολοίπου προήλθε από τις υψηλές οφειλές, με την κατηγορία άνω του 1 εκατ. ευρώ να ενισχύεται κατά 2,7 δισ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο.

Η ανάλυση ανά κατηγορία δείχνει την έντονη ανισορροπία: ενώ το 90,4% των οφειλετών έχει χρέη έως 10.000 ευρώ, αυτά αντιστοιχούν μόλις στο 3,5% του συνολικού ποσού. Αντίθετα, το 76,3% των ληξιπρόθεσμων οφειλών συγκεντρώνεται σε μόλις 0,25% των οφειλετών, εκείνων με χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Διαφοροποίηση υπάρχει και μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων. Τα νοικοκυριά χρωστούν 42,7 δισ. ευρώ (38,2% του συνόλου), ενώ οι επιχειρήσεις 69,1 δισ. ευρώ (61,8%). Στις χαμηλές κατηγορίες οφειλής κυριαρχούν τα φυσικά πρόσωπα, με το 98% των μικροοφειλών κάτω των 50 ευρώ να προέρχεται από αυτά. Αντιθέτως, στις μεγάλες οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ το βάρος μετατοπίζεται στις εταιρείες, με τα νομικά πρόσωπα να ευθύνονται για σχεδόν 70% των ποσών.

Μεταξύ των εταιρικών μορφών, οι Ανώνυμες Εταιρείες κατέχουν τα «σκήπτρα» με ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο 39,5 δισ. ευρώ, που σε ποσοστό άνω του 90% αφορά ποσά πάνω από το ένα εκατομμύριο. Ακολουθούν οι ΕΠΕ με χρέη 13,4 δισ. ευρώ, ενώ ιδιαίτερα αυξητική τάση καταγράφουν οι ΙΚΕ, των οποίων οι οφειλές εκτοξεύτηκαν κατά 1,73 δισ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο. Στο μέτωπο του πλήθους των οφειλετών, οι ΟΕ εμφανίζουν τον μεγαλύτερο αριθμό με πάνω από 206.000 ΑΦΜ.

Ανησυχητικό παραμένει και το γεγονός ότι μόλις το 3,9% των πραγματικών ληξιπρόθεσμων χρεών βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης, δηλαδή περίπου 3,3 δισ. ευρώ. Οι περισσότερες ρυθμίσεις αφορούν ποσά μεσαίας κλίμακας, κυρίως μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ. Οι διαφορές πάντως είναι εμφανείς μεταξύ ιδιωτών και εταιρειών: τα φυσικά πρόσωπα προχωρούν κυρίως σε ρυθμίσεις μικροοφειλών, ενώ οι επιχειρήσεις εμφανίζουν μεγαλύτερη διάθεση για τακτοποίηση μεσαίων ποσών από 10.000 έως 100.000 ευρώ.