Η προκήρυξη αφορά τρεις θέσεις ευθύνης.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανακοίνωσε νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών.

Η προκήρυξη αφορά τρεις θέσεις ευθύνης: το Τμήμα Α’ Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Απόδοσης, το Τμήμα Β’ Συλλογής και Διαχείρισης Πληροφοριών και Δεδομένων και το Τμήμα Γ’ Διοικητικής Υποστήριξης.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, δικαίωμα συμμετοχής έχουν υπάλληλοι της ΑΑΔΕ που ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες και πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, όπως κατοχή συναφών τίτλων σπουδών, εμπειρία σε θέσεις ευθύνης ή προϋπηρεσία σε αντίστοιχους τομείς. Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα κριτήρια, όπως μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι, φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, γνώση ξένων γλωσσών και δεξιότητες στη διοίκηση και στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων.

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί βάσει τεσσάρων ομάδων κριτηρίων, όπως προβλέπει το σχετικό νομικό πλαίσιο, με στόχο την αξιολόγηση τόσο των τυπικών προσόντων όσο και των επαγγελματικών ικανοτήτων των υποψηφίων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού της ΑΑΔΕ, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά σήμερα 2 Οκτωβρίου 2025 και ολοκληρώνεται στις 15 Οκτωβρίου 2025. Μετά το πέρας της διαδικασίας, οι υποψήφιοι θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που αποτέλεσαν βάση αξιολόγησης των συνυποψηφίων τους, στο πλαίσιο των προβλέψεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.