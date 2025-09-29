Το περιθώριο EBITDA σε δωδεκάμηνη βάση ανήλθε σε 21%, στοιχείο που συνάδει με τις προβλέψεις που είχαν τεθεί κατά την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον Μάιο του 2025.

Η Qualco Group ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2025. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 89 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 18% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 13 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 31% σε ετήσια βάση.

Το περιθώριο EBITDA σε δωδεκάμηνη βάση ανήλθε σε 21%, στοιχείο που συνάδει με τις προβλέψεις που είχαν τεθεί κατά την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον Μάιο του 2025.

Η βελτίωση αποτυπώθηκε και στη μετατροπή των ταμειακών ροών σε κερδοφορία, η οποία αυξήθηκε κατά 50% σε σχέση με πέρυσι. Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA παρέμεινε σταθερός στο 0,8x, ενώ το μέσο κόστος δανεισμού μειώθηκε στο 4% από 4,8% το 2024. Η άντληση 47 εκατ. ευρώ από την αρχική δημόσια προσφορά ενίσχυσε τα ταμειακά διαθέσιμα, με περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ να έχουν ήδη διατεθεί για επενδύσεις και περίπου 2 εκατ. ευρώ για κεφάλαιο κίνησης, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που είχε ανακοινωθεί.

Κατά το πρώτο εξάμηνο, ο όμιλος προχώρησε σε κινήσεις επέκτασης και διαφοροποίησης. Εντάχθηκαν 11 νέες εταιρείες στην πελατειακή του βάση, ανάμεσά τους τέσσερις τράπεζες σε επτά χώρες εκτός Ελλάδας. Ιδρύθηκε η Quento, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα ICT, ενώ ολοκληρώθηκαν οι εξαγορές της Empedus (100%) και της Cenobe (50,1%). Παράλληλα, η συμμετοχή στην Indice Α.Ε. αυξήθηκε σε 50,1%.

Σε επίπεδο τομέων δραστηριότητας, τα έσοδα από την ενέργεια και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας υποχώρησαν κάτω από το 50% του συνόλου, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο της διαφοροποίησης. Καταγράφηκε επίσης συμβολή από τον δημόσιο τομέα, γεγονός που διευρύνει το πεδίο δραστηριοτήτων.

Η διοίκηση της εταιρείας υπογράμμισε ότι η στρατηγική συνεχίζει να επικεντρώνεται στην οργανική ανάπτυξη, σε συγχωνεύσεις και εξαγορές με επιλεκτικό χαρακτήρα και στην επένδυση σε νέες τεχνολογίες. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται έμφαση στη διεθνοποίηση της δραστηριότητας, στην ενίσχυση της θέσης σε αγορές υψηλού δυναμικού και στη συνέχιση επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές.