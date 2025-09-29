Μετά τα νέα μέτρα - που μπαίνουν κι επίσημα σε εφαρμογή την 1η Οκτωβρίου - η κυβέρνηση φαίνεται πως εξετάζει τώρα την υιοθέτηση του γαλλικού μοντέλου ρύθμισης στην αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων, θέτοντας ως προτεραιότητα τον καθορισμό χρονικών ορίων.

«Στοχεύουμε σε ένα δίκαιο και ξεκάθαρο πλαίσιο που θα ορίζει κανόνες ώστε να λειτουργεί δίκαια ο ανταγωνισμός. Δεν μπορούμε να έχουμε γκρίζες ζώνες», τόνισε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, σε συνέντευξη Τύπου.

Η υπουργός υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση είχε ήδη απαγορεύσει την έκδοση νέων ΑΜΑ στα τρία διαμερίσματα της Αθήνας, με τον πρωθυπουργό να ανακοινώνει την παράταση του μέτρου έως το 2026.

«Αξιολογούμε τα αποτελέσματα και εξετάζουμε την επέκταση σε άλλες περιοχές της χώρας, ενδεχομένως με επιπλέον μέτρα», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι το υπουργείο Τουρισμού έχει ήδη προτείνει συγκεκριμένες περιοχές με βάση τις εισηγήσεις των δήμων.

Στο τραπέζι βρίσκονται η Θεσσαλονίκη, η Σαντορίνη, τα Χανιά, η Πάρος και η Χαλκιδική, πέντε δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί όπου η ανάπτυξη της αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων ασκεί πίεση στη στέγαση.

Η υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα εξετάζει καλές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, με έμφαση στη Γαλλία. «Η ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων αποτελεί πρόκληση για πολλές χώρες. Σκοπεύουμε να προσαρμόσουμε το γαλλικό μοντέλο, κυρίως σε περιοχές με προβλήματα στέγασης, ενώ σε άλλες μπορεί να ενισχύει τον τουρισμό», δήλωσε η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Σύμφωνα με το γαλλικό πλαίσιο, όλοι οι ιδιοκτήτες που μισθώνουν ακίνητα ως τουριστικά καταλύματα - είτε πρόκειται για κύρια κατοικία είτε για δευτερεύουσα - υποχρεούνται να τα δηλώνουν στους δήμους. Οι δήμοι μπορούν να μειώσουν το ετήσιο όριο μίσθωσης από 120 έως 90 ημέρες και να επιβάλλουν πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων.