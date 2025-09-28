Η διαχείριση θα ανατεθεί σε ίδρυμα ειδικού σκοπού, το οποίο θα λειτουργεί ως προσωρινή διοίκηση.

Η κυβέρνηση με καθυστέρηση ενός έτους προωθεί νομοσχέδιο που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες και θα αφορά στην αξιοποίηση 2.000 αδρανών κοινωφελών ιδρυμάτων και 7.000 σχολαζουσών κληρονομιών.

Στόχος είναι η ενεργοποίηση και διαχείριση των περιουσιών αυτών, ώστε μέρος τους να κατευθυνθεί στην κάλυψη στεγαστικών αναγκών νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα.

Η διαχείριση θα ανατεθεί σε ίδρυμα ειδικού σκοπού, το οποίο θα λειτουργεί ως προσωρινή διοίκηση για ιδρύματα που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, αλλά και ως «κηδεμόνας» για τις σχολάζουσες κληρονομιές, μέχρι αυτές να περιέλθουν στο Δημόσιο.

Το νομοσχέδιο προβλέπει την καταγραφή όλων των περιουσιών μέσω ενός Ηλεκτρονικού Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών και μιας Πλατφόρμας Σχολαζουσών Κληρονομιών, που θα συνδέονται με τα υφιστάμενα μητρώα του Δημοσίου. Όλες οι πράξεις διοίκησης και διαχείρισης θα καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο μητρώο. Η ψηφιακή αυτή παρακολούθηση θα επιτρέπει τον έλεγχο και τη διαφάνεια στη λειτουργία των ιδρυμάτων.

Η σύσταση νέων κοινωφελών ιδρυμάτων θα γίνεται πλέον με Κοινή Υπουργική Απόφαση, ενώ η λειτουργία τους θα καθορίζεται από Πρότυπο Κανονισμό. Προβλέπονται τακτικοί και έκτακτοι διαχειριστικοί έλεγχοι, καθώς και αυξημένες ευθύνες για τα μέλη της διοίκησης. Για τα αδρανή ιδρύματα θα εφαρμόζεται μηχανισμός εξυγίανσης.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την αξιοποίηση ακινήτων προς όφελος της στεγαστικής πολιτικής και κοινωνικών δράσεων. Για τις σχολάζουσες κληρονομιές καθιερώνεται ταχεία διοικητική διαδικασία, ώστε, εφόσον δεν υπάρχουν κληρονόμοι, το Δημόσιο να αναγνωρίζεται άμεσα ως δικαιούχος, περιορίζοντας τις καθυστερήσεις που δημιουργούσε το ισχύον πλαίσιο.

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας θα συγκροτηθεί Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών, το οποίο θα αντικαταστήσει τα περιφερειακά συμβούλια που λειτουργούν σήμερα. Το ίδρυμα ειδικού σκοπού θα υπάγεται στη γενική κυβέρνηση και θα έχει διοίκηση πενταετούς θητείας. Ο πρόεδρος θα ορίζεται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ενώ τα μέλη του Δ.Σ. και ο γενικός διευθυντής θα διορίζονται από τον υπουργό.

Το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει και φορολογικές ρυθμίσεις: απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για ενεργά κοινωφελή ιδρύματα και αυτοτελείς περιουσίες που είναι καταχωρισμένες στο μητρώο, καθώς και κατάργηση του φόρου δωρεάς και του φόρου κληρονομιάς προς κοινωφελή ιδρύματα.