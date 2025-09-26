Ο κ. Τσιάρας απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία αναφέρθηκε εκτενώς στο μέγεθος της κρίσης με τους κτηνοτρόφους, αλλά και σε καταγγελίες για κακοδιαχείριση.

Στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής συζήτησης βρέθηκε το ζήτημα της στήριξης των κτηνοτρόφων που έχουν πληγεί από τη νόσο της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, να προαναγγέλλει νομοθετική ρύθμιση για αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και δημοτικών τελών.

«Η διάταξη είναι έτοιμη και πολύ σύντομα θα έρθει στη Βουλή. Πρόκειται για αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και καταβολής ορισμένων δημοτικών τελών, για τους κτηνοτρόφους που βρέθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη χωρίς εισόδημα. Είναι άνθρωποι με πραγματικές ανάγκες, και οφείλουμε να τους στηρίξουμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», τόνισε ο υπουργός. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων βιοασφάλειας, επισημαίνοντας ότι χωρίς υπευθυνότητα από όλους, η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί. «Η επόμενη επιλογή, εάν δεν εφαρμοστούν σωστά τα μέτρα, θα είναι ένα lockdown, όπως αυτό που είχαμε εφαρμόσει στην πανώλη. Τότε ο ιός ζούσε 21 ημέρες. Στην περίπτωση της ευλογιάς μιλάμε για εξάμηνη διάρκεια ζωής του ιού», υπογράμμισε.

Ο κ. Τσιάρας στάθηκε και σε φαινόμενα έλλειψης υπευθυνότητας, αναφέροντας ότι υπήρξαν περιπτώσεις όπου δηλώθηκαν κρούσματα καθυστερημένα, με αποτέλεσμα οι κτηνίατροι να βρίσκουν ήδη νεκρά ζώα στις εγκαταστάσεις. «Αυτό είναι εγκληματικό, διότι ευνοεί τη διασπορά της νόσου», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση για καθυστερήσεις και «καθηλωτικές αντιφάσεις». Επικαλέστηκε καταγγελίες του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας και υποστήριξε ότι, την ώρα που οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι καταστρέφονται, κάποιοι «έφαγαν με χρυσά κουτάλια», συνδέοντας το ζήτημα με σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και εικονικά βοσκοτόπια. Επέκρινε δε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντας αιχμές για οργανωμένες πρακτικές εξαπάτησης.

Ο υπουργός αντέτεινε ότι το ζήτημα των εικονικών βοσκοτόπων είναι διαφορετικό από την τρέχουσα κρίση. «Δεν μπορεί να κρυφτεί ο αριθμός των ζώων που θανατώνονται, καθώς οι κτηνίατροι των ΔΑΟΚ είναι υποχρεωμένοι να τα καταμετρούν και να καταγράφουν τη διαδικασία καύσης ή υγειονομικής ταφής», σημείωσε. Ως παράδειγμα ανέφερε περίπτωση κτηνοτρόφου που θανάτωσε 2.000 ζώα ενώ είχε δηλώσει 3.800. «Αυτό δείχνει ότι εντοπίζονται προσπάθειες εξαπάτησης, και οι έλεγχοι αποκαλύπτουν την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει επομένως περιθώριο συγκάλυψης», υπογράμμισε.