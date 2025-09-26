Η κυβέρνηση εμφανίζεται να κωφεύει απέναντι στις πιέσεις και τις ανησυχίες της βιομηχανίας για το ενεργειακό κόστος, παρά τις προειδοποιήσεις ότι βαριές μονάδες παραγωγής βρίσκονται ένα βήμα πριν από το λουκέτο.

Ενώ ο ΣΕΒ και η ΕΒΙΚΕΝ κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, ζητώντας άμεση υιοθέτηση μέτρων που θα εξασφαλίσουν φθηνή και σταθερή ενέργεια, οι υπουργοί περιορίζονται σε αόριστες δηλώσεις και σε έναν δημόσιο διάλογο που μοιάζει περισσότερο με μετάθεση ευθυνών παρά με αναζήτηση λύσης.

Οι βιομηχανικοί φορείς επιμένουν ότι η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια για καθυστερήσεις και πειραματισμούς. Οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις ζητούν να εφαρμοστεί μοντέλο απόλυτα συμβατό με την Κομισιόν, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος μπλοκαρίσματος από τις Βρυξέλλες. Η προειδοποίηση είναι σαφής: χωρίς αξιόπιστη λύση στο ενεργειακό κόστος, η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει κρίσιμη παραγωγική ισχύ, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την απασχόληση και την οικονομία.

Η πρόταση του ΣΕΒ, που πατά πάνω στο ιταλικό μοντέλο και προβλέπει πρόσβαση των επιχειρήσεων σε πράσινη ενέργεια με κρατική εγγύηση, έχει τεθεί επί τάπητος, όμως η κυβέρνηση αρνείται να δεσμευτεί, παρά το γεγονός ότι δεκάδες βιομηχανίες κινδυνεύουν να δουν την ανταγωνιστικότητά τους να εξανεμίζεται. Αντί να δώσει καθαρές απαντήσεις, ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης μιλά γενικά για «διερεύνηση λύσεων» και «τεχνικές μελέτες», αφήνοντας θολό το τοπίο και διευρύνοντας την αβεβαιότητα.

Η τοποθέτηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, αντί να προσφέρει σιγουριά, άφησε τη βιομηχανία ακόμη πιο αβέβαιη. Με δηλώσεις γεμάτες γενικόλογες διαβεβαιώσεις αλλά χωρίς καμία ουσιαστική δέσμευση ή σαφές χρονοδιάγραμμα, ενίσχυσε το κλίμα σύγχυσης που επικρατεί. Για το ενεργειακό κόστος περιορίστηκε να υπενθυμίσει ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο συσκέψεις και ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, μεταθέτοντας έτσι την ευθύνη. «Θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα, δεν πρέπει να κλείσει καμία ελληνική βιομηχανία, κάνουμε τα πάντα για να στηρίξουμε την βιομηχανία που προσφέρει χιλιάδες παραγωγικές θέσεις εργασίας», δήλωσε στον ΣΚΑΪ.