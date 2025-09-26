Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία για τη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Ιούλιο του 2025, δείχνοντας μια μικρή αλλά αισθητή αύξηση στον αριθμό των πλοίων και ταυτόχρονα μείωση της συνολικής χωρητικότητας.

Συγκεκριμένα, ο στόλος αριθμεί 1.843 πλοία με χωρητικότητα 100 ΚΟΧ και άνω, καταγράφοντας άνοδο 0,8% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024. Παράλληλα όμως, η ολική χωρητικότητα μειώθηκε κατά 2,7%, φτάνοντας τους 35,2 εκατομμύρια κόρους, συνεχίζοντας την πτωτική τάση που είχε καταγραφεί και το προηγούμενο έτος.

Η εικόνα διαφοροποιείται ανά κατηγορία πλοίων. Τα φορτηγά πλοία μειώθηκαν από 361 σε 352 μέσα σε έναν χρόνο, με την αντίστοιχη χωρητικότητα να πέφτει σχεδόν 9%, ένδειξη συρρίκνωσης της συγκεκριμένης κατηγορίας. Στα δεξαμενόπλοια, ο αριθμός παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος (409 έναντι 408), με ανεπαίσθητη μείωση 0,2% στη χωρητικότητα.

Αντίθετα, τα επιβατηγά παρουσίασαν μικρή αύξηση φτάνοντας τα 800 πλοία, ενώ και τα λοιπά σκάφη σημείωσαν ελαφρά άνοδο. Η αύξηση του αριθμού των μικρότερων πλοίων, ωστόσο, δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει τη μείωση στους τόνους μεταφορικής ικανότητας.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η κατανομή του στόλου ανά ηλικία. Ο αριθμός των νεότερων πλοίων ηλικίας έως 5 ετών αυξήθηκε, ξεπερνώντας τα 130, ωστόσο η μεγαλύτερη μερίδα του στόλου εξακολουθεί να είναι άνω των 20 ετών. Ειδικά η κατηγορία των πλοίων άνω των 30 ετών παραμένει ισχυρή, με περισσότερα από 860 σκάφη, γεγονός που υποδηλώνει τη διαχρονική πρόκληση του εκσυγχρονισμού.