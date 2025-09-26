Συγκεκριμένα, ο στόλος αριθμεί 1.843 πλοία με χωρητικότητα 100 ΚΟΧ και άνω, καταγράφοντας άνοδο 0,8% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024. Παράλληλα όμως, η ολική χωρητικότητα μειώθηκε κατά 2,7%, φτάνοντας τους 35,2 εκατομμύρια κόρους, συνεχίζοντας την πτωτική τάση που είχε καταγραφεί και το προηγούμενο έτος.
Η εικόνα διαφοροποιείται ανά κατηγορία πλοίων. Τα φορτηγά πλοία μειώθηκαν από 361 σε 352 μέσα σε έναν χρόνο, με την αντίστοιχη χωρητικότητα να πέφτει σχεδόν 9%, ένδειξη συρρίκνωσης της συγκεκριμένης κατηγορίας. Στα δεξαμενόπλοια, ο αριθμός παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος (409 έναντι 408), με ανεπαίσθητη μείωση 0,2% στη χωρητικότητα.
Αντίθετα, τα επιβατηγά παρουσίασαν μικρή αύξηση φτάνοντας τα 800 πλοία, ενώ και τα λοιπά σκάφη σημείωσαν ελαφρά άνοδο. Η αύξηση του αριθμού των μικρότερων πλοίων, ωστόσο, δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει τη μείωση στους τόνους μεταφορικής ικανότητας.
Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η κατανομή του στόλου ανά ηλικία. Ο αριθμός των νεότερων πλοίων ηλικίας έως 5 ετών αυξήθηκε, ξεπερνώντας τα 130, ωστόσο η μεγαλύτερη μερίδα του στόλου εξακολουθεί να είναι άνω των 20 ετών. Ειδικά η κατηγορία των πλοίων άνω των 30 ετών παραμένει ισχυρή, με περισσότερα από 860 σκάφη, γεγονός που υποδηλώνει τη διαχρονική πρόκληση του εκσυγχρονισμού.