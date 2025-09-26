Η Αττική παραμένει η ακριβότερη περιοχή της χώρας, με το μέσο ενοίκιο να φτάνει τα 8,9 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ανοδικά, έστω και με πιο συγκρατημένο ρυθμό, κινούνται τα ενοίκια σε όλη τη χώρα το τελευταίο δωδεκάμηνο, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της RE/MAX Ελλάς. Πανελλαδικά, η αύξηση διαμορφώθηκε στο 4,3%, με την Αττική να καταγράφει άνοδο 4,5% και τη Θεσσαλονίκη 3,3%. Στην περιφέρεια οι τιμές εμφανίζουν τη μεγαλύτερη δυναμική, σημειώνοντας άνοδο 5,3%, εξέλιξη που αποδίδεται στο ότι οι τοπικές αγορές ακολουθούν με χρονική υστέρηση τις τάσεις των μεγάλων αστικών κέντρων.

Η Αττική παραμένει η ακριβότερη περιοχή της χώρας, με το μέσο ενοίκιο να φτάνει τα 8,9 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στον Δήμο Αθηναίων η μέση τιμή ανέρχεται σε 9,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με το Κολωνάκι να διατηρεί την πρωτιά στα 14 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ πιο οικονομικές επιλογές αποτελούν η Κυψέλη με 7 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και τα Πατήσια με 7,2 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στα νότια προάστια οι τιμές διαμορφώνονται σε 10,7 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με τις υψηλότερες να καταγράφονται σε Βούλα, Βάρη και Βάρκιζα (12 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο), ενώ στα βόρεια προάστια το μέσο ενοίκιο φτάνει τα 10 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με περιοχές όπως η Φιλοθέη και το Νέο Ψυχικό να ξεπερνούν τα 11 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αντίθετα, στα δυτικά προάστια το κόστος μίσθωσης παραμένει χαμηλότερο, με μέσο όρο τα 7 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ στον Πειραιά διαμορφώνεται στα 7,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

