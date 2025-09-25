Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι εκτιμάται ότι υπερβαίνουν το ποσό του 1.600.000 ευρώ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχώρησε στην κατάσχεση 17 εμπορευματοκιβωτίων με λαθραία ενδύματα και υποδήματα σε αποθήκη logistics στην Ελευσίνα, έπειτα από έρευνα των τελωνειακών ελεγκτών. Τα εμπορεύματα ήταν κινεζικής προέλευσης και επρόκειτο να διοχετευθούν στην ελληνική αγορά χωρίς την καταβολή δασμών και ΦΠΑ.

Η υπόθεση ξεκίνησε από το 1ο Τελωνείο Πειραιά, όπου σε έλεγχο με μηχανήματα x-ray εντοπίστηκαν ύποπτα φορτία. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστική επιχείρηση της Ειδικής Λυκειακής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛΥΤ) Αττικής σε αποθήκη στην Ελευσίνα, όπου βρέθηκαν τα 17 κοντέινερ με φορτίο έτοιμο προς εξαγωγή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στα κιβώτια είχαν τοποθετηθεί εμπορεύματα χαμηλής αξίας για να παραπλανήσουν τους τελωνειακούς ελέγχους, ενώ το κύριο φορτίο είχε ήδη διοχετευθεί στην εγχώρια αγορά χωρίς την καταβολή των νόμιμων επιβαρύνσεων. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι εκτιμάται ότι υπερβαίνουν το ποσό του 1.600.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθη ένα άτομο, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη τέσσερα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση του κυκλώματος και να εντοπιστούν τυχόν άλλες σχετικές δραστηριότητες.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι οι τελωνειακοί έλεγχοι συνεχίζονται με στόχο την προστασία των δημοσιονομικών εσόδων του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη διασφάλιση της νομιμότητας στην εμπορική δραστηριότητα.