Τα ενοίκια να αποδεικνύονται καθοριστικός παράγοντας στη διαχείριση του οικογενειακού εισοδήματος.

Η στεγαστική δαπάνη συνεχίζει να βαραίνει σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, καθώς σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2024 της ΕΛΣΤΑΤ τα νοικοκυριά που διαμένουν σε ενοικιασμένη κατοικία δαπανούν κατά μέσο όρο το 17,1% του εισοδήματός τους μόνο για ενοίκιο. Η πίεση αυτή αποτυπώνεται στο πλαίσιο της γενικότερης αύξησης των εξόδων, αφού η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών για το 2024 διαμορφώθηκε στα 20.694,48 ευρώ ή 1.724,54 ευρώ τον μήνα, παρουσιάζοντας άνοδο 3,6% σε σχέση με το 2023.

Η αύξηση είναι μικρότερη όταν ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός, καθώς σε σταθερές τιμές η δαπάνη ενισχύθηκε κατά 1%, δηλαδή κατά 213,55 ευρώ, με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή να φτάνει το 2,6%. Σε ατομικό επίπεδο, η μέση ετήσια δαπάνη ανήλθε στα 8.740,20 ευρώ, αυξημένη κατά 3,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ανισότητες

Τα στοιχεία αναδεικνύουν ανισότητες ανάμεσα στα κοινωνικά στρώματα. Το φτωχότερο 20% του πληθυσμού διαθέτει το 55,9% των συνολικών του εξόδων σε είδη διατροφής, μη οινοπνευματώδη ποτά και στέγαση, ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση με το αντίστοιχο μερίδιο του πλουσιότερου 20% που περιορίζεται στο 24,7%. Η επιβάρυνση αυτή καθιστά τις βασικές ανάγκες δυσανάλογα κοστοβόρες για τα πιο αδύναμα οικονομικά νοικοκυριά.

«Πρωταθλήτρια» η Περιφέρεια Αττικής

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Περιφέρεια Αττικής καταγράφει την υψηλότερη μέση ετήσια δαπάνη στα 24.363,24 ευρώ, ενώ στον αντίποδα βρίσκεται η Στερεά Ελλάδα με 14.214,96 ευρώ. Παρά τη φετινή άνοδο, η συνολική εικόνα παραμένει αρνητική συγκριτικά με το παρελθόν, καθώς η μέση δαπάνη νοικοκυριών το 2024 είναι μειωμένη κατά 16,6% σε σχέση με το 2008, αναδεικνύοντας τις μακροχρόνιες συνέπειες της οικονομικής κρίσης και της μείωσης της αγοραστικής δύναμης.

Κατανομή εξόδων

Όσον αφορά την κατανομή των εξόδων, η διατροφή και τα μη οινοπνευματώδη ποτά απορροφούν το 20,7% του προϋπολογισμού, η στέγαση το 14,4% και οι μεταφορές το 13,3%, ενώ το μικρότερο μερίδιο αφορά την ασφάλεια και τις οικονομικές υπηρεσίες με 2,2%.

Τα στοιχεία δείχνουν πως, παρά τις διαφοροποιήσεις ανά περιοχή και εισοδηματική κατηγορία, το ζήτημα του κόστους στέγασης παραμένει κεντρικό για τα ελληνικά νοικοκυριά, με τα ενοίκια να αποδεικνύονται καθοριστικός παράγοντας στη διαχείριση του οικογενειακού εισοδήματος.