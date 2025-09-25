Δύο μεγάλες εταιρείες - μέλη του ΣΕΒ, εξετάζουν το κλείσιμο δύο εργοστασίων τους λόγω υψηλού ενεργειακού κόστους

Αίσθηση προκαλεί η δήλωση του προέδρου του ΣΕΒ, Σπύρου Θεοδωρόπουλου, πως δύο μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες εξετάζουν το ενδεχόμενο λουκέτου σε εργοστάσια λόγω του υπέρογκου ενεργειακού κόστους.

Με το ενεργειακό κόστος να φτάνει έως και το 60% του συνολικού κόστους παραγωγής, το χάσμα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας - όχι μόνο με τρίτες χώρες αλλά και με ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές - γιγαντώνεται, με τις επιχειρήσεις να μην έχουν την «πολυτέλεια» πλέον να περιμένουν.

«Δεν σας κρύβω ότι στον ΣΕΒ υπάρχουν ήδη δύο εταιρείες, οι οποίες αντιλαμβάνομαι από τον τρόπο με τον οποίο θέτουν τα θέματα ότι μελετούν να κλείσουν δύο μεγάλα εργοστάσια στην Ελλάδα, αν δεν δοθεί σύντομα κάποια λύση», ανέφερε χαρακτηριστικά από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, όπου βρέθηκε κι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Η τοποθέτηση ήρθε μόλις δύο ημέρες μετά τη διυπουργική σύσκεψη, στην οποία η κυβέρνηση έδωσε το πρώτο σήμα για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο υιοθέτησης του «ιταλικού μοντέλου».

Ωστόσο, συγκεκριμένες αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ δεν δίστασε να ασκήσει κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χαρακτηρίζοντας το Clean Industrial Deal περισσότερο «ευχολόγιο» παρά σχέδιο με άμεσες λύσεις, καθώς τα περισσότερα μέτρα είναι μακροπρόθεσμα και απευθύνονται σε χώρες με μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια. Παράλληλα, υπενθύμισε την παραμελημένη έκθεση Ντράγκι, σημειώνοντας ότι μόλις το 11,2% των προτάσεών της έχει υλοποιηθεί, ενώ ανέδειξε και τις αδυναμίες των ευρωπαϊκών δικτύων στην υποστήριξη της πράσινης μετάβασης.

Ασκώντας συνολικότερη κριτική στη στρατηγική της Ευρώπης, υποστήριξε ότι από το 2019 επιλέχθηκε μια πορεία που «θυσίασε την ανταγωνιστικότητα στο όνομα της κλιματικής πολιτικής», οδηγώντας σε απώλεια θέσεων εργασίας και μεταφορά παραγωγής εκτός ΕΕ.