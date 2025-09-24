Μιλώντας από τις Βρυξέλλες, ο Νικόλας Φαραντούρης κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να κινηθούν άμεσα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε επίσημα την ύπαρξη στρεβλώσεων και καταχρηστικών πρακτικών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες οδηγούν σε υψηλότερες τιμές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η παραδοχή αυτή προέκυψε μέσα από την απάντηση σε γραπτή ερώτηση που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής και καθηγητής Δικαίου της Ενέργειας, Νικόλας Φαραντούρης.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής είχε θέσει στην Κομισιόν το ζήτημα του ρόλου εθνικών διαχειριστών μεταφοράς, όπως ο αυστριακός APG, οι οποίοι επηρεάζουν καθοριστικά τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Όπως επισήμανε, το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 προβλέπει ότι οι διαχειριστές οφείλουν να διασφαλίζουν ελάχιστα επίπεδα διαθεσιμότητας και δεν επιτρέπεται να περιορίζουν τεχνητά τις διασυνοριακές ροές προκειμένου να αντιμετωπίσουν εσωτερικά προβλήματα. Ωστόσο, στην πράξη, ορισμένοι διαχειριστές όπως ο APG περιορίζουν επανειλημμένα τη διασυνοριακή δυναμικότητα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μόνιμες στρεβλώσεις που εκτοξεύουν τις τιμές στην αγορά επόμενης ημέρας.

Στην απάντησή της, η Κομισιόν τόνισε ότι οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να γίνονται μόνο σε έκτακτες περιστάσεις, να έχουν αυστηρά προσωρινό χαρακτήρα και να δικαιολογούνται αποκλειστικά για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας. Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά παραδέχεται ότι η σημερινή πρακτική κάποιων διαχειριστών είναι καταχρηστική, καθώς μετατρέπει μια κατ’ εξαίρεση δυνατότητα σε πάγια τακτική.

Μιλώντας από τις Βρυξέλλες, ο Νικόλας Φαραντούρης κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να κινηθούν άμεσα: «Εμείς κάναμε το καθήκον μας να αναδείξουμε τις αιτίες των δυσλειτουργιών και να προτείνουμε λύσεις ακόμη και σε εξειδικευμένα τεχνικο-ρυθμιστικά ζητήματα. Είναι πλέον στο χέρι της Κυβέρνησης και της Ανεξάρτητης Εθνικής Αρχής να ζητήσουν την άμεση άρση των καταχρηστικών πρακτικών».