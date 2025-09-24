Η Έφη Αχτσιόγλου γράφει κάθε βδομάδα στο Dnews για ασφαλιστικά και εργασιακά ζητήματα. Αυτή την εβδομάδα: «Πώς παίρνεις σύνταξη πριν τα 62».

Καθημερινά πολλές και πολλοί με ρωτούν αν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν πριν τη συμπλήρωση της ηλικίας των 62 ετών. Κυρίως λόγω του εύλογου φόβου και της ανησυχίας τους ότι από 01/01/2027 πρόκειται να αναθεωρηθούν προς τα πάνω τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης.

Όμως όσοι έχουν ήδη θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα ας γνωρίζουν ότι δεν επηρεάζονται από τις όποιες αλλαγές έρθουν από 01/01/2027. Κι όταν λέμε θεμελιωμένο δικαίωμα εννοούμε να έχουν συμπληρώσει τόσο τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, όσο και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας.

Οι περιπτώσεις λοιπόν αυτές, που θα μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν πριν τα 62, αφορούν καταρχάς ασφαλισμένες και ασφαλισμένους προ του 1993 (παλαιούς ασφαλισμένους) με βάση την πρώτη ημέρα ασφάλισής τους (πρώτο ένσημο), καθώς τους νέους ασφαλισμένους καλύπτει η γενική προϋπόθεση πλήρους συνταξιοδότησης των 62 ετών με 40 χρόνια ασφάλισης ή 67 ετών με τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης.

Οι ειδικές κατηγορίες περιπτώσεων συνταξιοδότησης παλαιών ασφαλισμένων πριν τη συμπλήρωση των 62 αφορούν κυρίως δημοσίους υπαλλήλους, ασφαλισμένες στο ΙΚΑ και στο ΤΑΝ:

1. Πλήρης σύνταξη δημοσίων υπαλλήλων

Α. Γονείς με ανήλικο τέκνο το 2011 και 25ετία ασφάλισης συμπληρωμένη το 2011, εφόσον γεννήθηκαν έως τον Δεκέμβριο του 1964 συνταξιοδοτούνται με την συμπλήρωση 56 ετών και 9 μηνών ή 58 ετών και 5 μηνών εφόσον γεννήθηκαν έως τον Δεκέμβριο του 1965.

Β. Γονείς με ανήλικο τέκνο το 2012 και 25ετία το 2012, εφόσον γεννήθηκαν έως τον Δεκέμβριο του 1962 μπορούν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία με την συμπλήρωση των 59 ετών και 6 μηνών ή των 61 ετών εφόσον γεννήθηκαν έως τον Δεκέμβριο του 1963.

Γ. Γυναίκα δημόσια υπάλληλος με 3 παιδιά και συμπληρωμένα 20 έτη ασφάλισης το 2010, συνταξιοδοτείται χωρίς όριο ηλικίας.

Δ. Τρίτεκνοι με 21 έτη ασφάλισης το 2011 συνταξιοδοτούνται με την συμπλήρωση των 58 ετών και 5 μηνών αν γεννήθηκαν έως τον Δεκέμβριο του 1965 ή των 60 ετών και 2 μηνών αν γεννήθηκαν έως τον Δεκέμβριο του 1966.

Ε. Τρίτεκνοι με 23 έτη ασφάλισης το 2012 γεννημένοι έως τον Δεκέμβριο του 1962 συνταξιοδοτούνται με την συμπλήρωση των 59 ετών και 6 μηνών ή των 61 ετών αν γεννήθηκαν έως τον Δεκέμβριο του 1963.

2. Μειωμένη σύνταξη δημοσίων υπαλλήλων

Με μειωμένη σύνταξη μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε άνδρες και γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι με 25ετία το 2011 και συμπληρωμένη ηλικία 56 ετών έως το 2022 και με 25ετία το 2012 και συμπληρωμένη ηλικία 58 ετών έως το 2022. Αν οι ηλικίες των 56 και 58 ετών συμπληρώνονται από 1/1/2023 και μετά, τότε αποχωρούν με μειωμένη στα 62.

3. Εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα

Α. Γυναίκες με ανήλικο τέκνο και 5.500 ένσημα το 2010, γεννημένες έως τον Δεκέμβριο του 1962 συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη με την συμπλήρωση 59 ετών και 6 μηνών ή την συμπλήρωση των 61 ετών ασφάλισης αν γεννήθηκαν έως τον Δεκέμβριο του 1963.

Β. Γυναίκες με ανήλικο τέκνο και 5.500 ένσημα το 2010 συνταξιοδοτούνται με μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών αν γεννήθηκαν έως τον Δεκέμβριο του 1967 ή 60 ετών και 2 μηνών αν γεννήθηκαν έως τον Δεκέμβριο του 1968, ενώ με ανήλικο τέκνο και 5.500 ένσημα το 2011 αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών αν γεννήθηκαν έως τον Δεκέμβριο του 1965 ή 60 ετών και 2 μηνών αν γεννήθηκαν έως τον Δεκέμβριο του 1966.

4. Πλήρης σύνταξη ασφαλισμένων στο ΤΑΝ

Α. Γυναίκα ασφαλισμένη στο Ταμείο Νομικών με ανήλικο τέκνο και 21,5 έτη ασφάλισης το 2010 συνταξιοδοτείται με τη συμπλήρωση των 58 ετών και 5 μηνών αν γεννήθηκε μέχρι τον Δεκέμβριο του 1967 ή τα 60 έτη και 2 μήνες αν γεννήθηκε μέχρι τον Δεκέμβριο του 1968.

Β. Γυναίκα ασφαλισμένη στο ΤΑΝ με ανήλικο τέκνο και 22 έτη ασφάλισης το 2011 γεννημένη έως τον Δεκέμβριο του 1962 συνταξιοδοτείται με την συμπλήρωση των 59 ετών και 6 μηνών ή την συμπλήρωση των 61 ετών ασφάλισης αν γεννήθηκε έως τον Δεκέμβριο του 1963.

Αποτύπωσα πιο πάνω βασικές και μεγάλες κατηγορίες ασφαλισμένων και τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για να συνταξιοδοτηθούν πριν τα 62. Οι παραπάνω κατηγορίες δεν εξαντλούν όλες τις ειδικές περιπτώσεις ασφαλισμένων που θα μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν πριν τα 62, καλύπτουν ωστόσο το μεγαλύτερο εύρος.

(Έφη Αχτσιόγλου, Εργατολόγος, Πρώην Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Βουλευτής).