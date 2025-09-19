Η Moody's επισημαίνει πάντως ότι το δημόσιο χρέος, παρά τη σημαντική μείωση, παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Αμετάβλητη στο επίπεδο Baa3 με σταθερές προοπτικές διατήρησε την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας ο οίκος Moody’s. Η Moody’s ήταν ο τελευταίος διεθνής οίκος που απένειμε στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα.

Στην έκθεσή της, ο διεθνής οίκος υπογραμμίζει ότι η αξιολόγηση στηρίζεται στο ισχυρό ιστορικό μεταρρυθμίσεων, το οποίο έχει οδηγήσει σε ουσιαστικές βελτιώσεις στη διακυβέρνηση και τους θεσμούς, σε ενισχυμένες επενδύσεις και σε πιο υγιή τραπεζικό τομέα. Παράλληλα, η ευνοϊκή δομή του χρέους και το υψηλό κεφαλαιακό απόθεμα παρέχουν κρίσιμη στήριξη στην οικονομία.

Η Moody’s αναγνωρίζει την ισχυρή απορρόφηση κοινοτικών πόρων από την Ελλάδα, σημειώνοντας ότι σε συνδυασμό με τις ιδιωτικές επενδύσεις αναμένεται να στηρίξουν την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι το δημόσιο χρέος, παρά τη σημαντική μείωση, παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «η ευνοϊκή δομή του χρέους και το μεγάλο απόθεμα ρευστότητας αποτελούν σημαντικούς μετριαστικούς παράγοντες».

Στην ίδια έκθεση, ο οίκος αξιολόγησης δίνει τα εύσημα στη δημοσιονομική επίδοση της χώρας, η οποία κινείται σταθερά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Για το 2024, το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται στο 4,8% του ΑΕΠ, υπερδιπλάσιο του αρχικού στόχου, εξέλιξη που αποδίδεται μεταξύ άλλων στην επιτυχία των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής. Η θετική αυτή πορεία οδήγησε σε μείωση του δημόσιου χρέους κατά περισσότερες από δέκα ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, ενώ η τάση συνεχίστηκε και το 2025, επιτρέποντας στην κυβέρνηση να αναθεωρήσει προς τα πάνω τον στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα, χωρίς να εγκαταλείψει την πρόσθετη στήριξη προς τα νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στην πρόοδο της Ελλάδας στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τον οίκο να επισημαίνει ότι η χώρα παραμένει μπροστά από τις περισσότερες ομοειδείς οικονομίες. Παρά ταύτα, με μόλις το 59,3% του συνολικού πακέτου να έχει εκταμιευθεί, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε αναθεώρηση του Σχεδίου με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων.

Η Moody’s καλεί, πάντως, για επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων ώστε να «ξεκλειδώσουν» νέες επενδύσεις και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, τονίζοντας ότι η διατήρηση της δυναμικής είναι απαραίτητη για να μπορέσει η Ελλάδα να βελτιώσει περαιτέρω τη θέση της στη βαθμίδα αξιολόγησης.