Διάταξη όπου όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δικαιούνται επίδομα ασθενείας ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.gr.

Η διάταξη αυτή θα ενταχθεί στο σχέδιο νόμου για τα επαγγελματικά ταμεία και αναμένεται να προσφέρει σημαντική οικονομική ενίσχυση σε χιλιάδες ασφαλισμένους που σήμερα δεν δικαιούται επίδομα παρά το γεγονός ότι δεν μπορούν να εργαστούν. Παρά την ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών φορέων υπό τον e-ΕΦΚΑ από την 1η Ιανουαρίου 2017, οι παροχές δεν έχουν ενοποιηθεί πλήρως, με αποτέλεσμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες να παραμένουν σε διαφορετική θέση ανάλογα με το πρώην ταμείο τους.

Αναλυτικότερα:

- Ασφαλισμένοι τ. ΟΑΕΕ

Δεν δικαιούνται επίδομα ασθενείας. Δικαιούνται μόνο επίδομα εργατικού ατυχήματος, όπως προβλέπεται από το άρθρο 19 της αρ.35/1385/99 ΥΑ (Β΄1814) και σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 3518/2006 σε περίπτωση ατυχήματος υπαιτιότητας τρίτου.

- Ασφαλισμένοι τ. ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ (μηχανικοί)

Δεν δικαιούνται επίδομα ασθενείας, εκτός των έμμισθων μηχανικών, στους οποίους χορηγείται επίδομα ασθενείας σύμφωνα με τις διατάξεις του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

- Ασφαλισμένοι τ. ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥ (γιατροί)

Δεν δικαιούνται επίδομα ασθενείας, εκτός των μισθωτών γιατρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

- Δικηγόροι (ΤΥΔΑ, ΤΥΔΠ, ΤΥΔΘ)

Έχουν ειδικές ρυθμίσεις που τους δίνουν δικαίωμα σε επίδομα ασθενείας, ανάλογα με τη διάρκεια και τη βαρύτητα της ανικανότητας.

Επίδομα εργατικού ατυχήματος για ελεύθερους επαγγελματίες

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες λαμβάνουν σήμερα επίδομα από τον e-ΕΦΚΑ μόνο σε περιπτώσεις εργατικού ατυχήματος. Ως εργατικό ατύχημα θεωρείται κάθε βίαιο περιστατικό που συμβαίνει κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής, ακόμα και κατά τη διαδρομή προς ή από τον χώρο εργασίας.

Παραδείγματα εργατικού ατυχήματος:

- Τραυματισμός στο εργαστήριο ή στο γραφείο.

- Τροχαίο κατά τη διαδρομή για τη δουλειά.

- Ξαφνικό καρδιακό επεισόδιο λόγω υπερκόπωσης ή έντονης πίεσης κατά την εργασία.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος:

- Ο ασφαλισμένος να είναι ταμειακά ενήμερος.

- Το ατύχημα να αναγγελθεί στον ΕΦΚΑ εντός 5 ημερών.

- Να υπάρχει βεβαίωση από γιατρό ότι υπάρχει ανικανότητα για εργασία.

- Το ατύχημα να μην οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του ασφαλισμένου.

Επίδομα ασθενείας

Το επίδομα ασθενείας καταβάλλεται λόγω της ανικανότητας προς εργασία για όλες τις ημέρες συμπεριλαμβανομένων και των μη εργάσιμων, άσχετα με την ανάγκη παροχής ιατρικής περίθαλψης. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση είναι η αποχή από κάθε εργασία του ασφαλισμένου. Πάντως, η τυχόν από τον εργοδότη μερική ή πλήρης καταβολή αποδοχών στον ασφαλισμένο δεν έχει στην προκείμενη περίπτωση καμία σημασία και το επίδομα ασθενείας καταβάλλεται πάντοτε ολόκληρο από τον ΕΦΚΑ.

Οικοδόμοι: Κατ’ εξαίρεση, όταν πρόκειται για οικοδόμους απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει α) 100 ημέρες εργασίας (ασφάλισης) στο προηγούμενο έτος ή δεκαπεντάμηνο και β) 200 ημέρες εργασίας, όλες σε οικοδομικές εργασίες, μέσα στα 2 προηγούμενα έτη ή 30μηνο, χωρίς να υπολογίζονται όμως οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του 30μηνου. Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν και οι δύο αυτές προϋποθέσεις, τότε εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Ποσό επιδόματος ασθενείας

Το ποσό του ημερήσιου επιδόματος ασθενείας ανέρχεται στο μισό του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσης στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισμένος, βάσει του μέσου όρου των αποδοχών του κατά τις τελευταίες 30 ημέρες εργασίας που πραγματοποίησε κατά το προηγούμενο από την αναγγελία της ασθένειάς του ημερολογιακό έτος. Για την εξεύρεση του τεκμαρτού ημερομισθίου δεν συνυπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας. Το ποσό που βρίσκεται κατά τον πιο πάνω τρόπο αποτελεί το βασικό επίδομα ασθενείας. Αυτό προσαυξάνεται περαιτέρω κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας του ασφαλισμένου, με ανώτατο όριο το 70% του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσης βάσει της οποίας υπολογίζεται αυτό και με ανώτερο όριο το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 8ης ασφαλιστικής κλάσης.