Στόχος η ριζική αναβάθμιση της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης.

Μέσα στους επόμενους 15 μήνες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναμένεται να έχει ολοκληρώσει έναν εκτεταμένο κύκλο ψηφιακών έργων και οργανωτικών μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στη ριζική αναβάθμιση της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης.

Μέσα από τις δράσεις αυτές, πολλές εκ των οποίων έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η ΑΑΔΕ επιδιώκει να μειώσει τη γραφειοκρατία, να επιταχύνει την εξυπηρέτηση των πολιτών και να ενισχύσει τους μηχανισμούς ελέγχου απέναντι στη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο.

Στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας βρίσκεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Η ολοκλήρωση του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος φορολογίας, που θα αντικαταστήσει το TAXIS, το TAXISnet και το ELENXIS, θεωρείται κομβικό έργο.

Με την ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών και εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, το νέο σύστημα θα επιτρέψει την αυτοματοποίηση διαδικασιών και την αμεσότερη ανίχνευση παραβατικών συμπεριφορών, δίνοντας σημαντικό πλεονέκτημα στην Αρχή για τον εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναβάθμιση της τελωνειακής εποπτείας, καθώς έως το 2026 θα έχουν τεθεί σε λειτουργία συστήματα παρακολούθησης της κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων, σε συνδυασμό με νέες υποδομές X-Rays και drones για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου. Η τελωνειακή διοίκηση θα αποκτήσει προηγμένα εργαλεία για τον εντοπισμό παράνομων ροών αγαθών, ενισχύοντας την προστασία της δημόσιας υγείας και της οικονομίας.

Παράλληλα, η φορολογική διοίκηση θα ολοκληρώσει την ψηφιοποίηση των φυσικών αρχείων της, εισάγοντας σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και περιεχομένου, ενώ το νέο πλαίσιο ασφάλειας πληροφοριών θα ενισχύσει την κυβερνοπροστασία των δεδομένων.

Στην ίδια κατεύθυνση, αναπτύσσεται και το πληροφοριακό σύστημα κωδικοποίησης της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, με στόχο να καταστεί πιο απλή και κατανοητή τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις.

Τέλος, η ΑΑΔΕ επενδύει και στο ανθρώπινο δυναμικό της. Έως το 2026 θα λειτουργεί ένα νέο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης προσωπικού και μισθοδοσίας, ενώ η εκπαίδευση των υπαλλήλων θα υποστηρίζεται από την αναβαθμισμένη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία.