Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA εκτινάχθηκαν στα 237 εκατ. ευρώ, δηλαδή υπερτετραπλασιάστηκαν σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024.

Η Lamda Development παρουσίασε θεαματικά βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας ισχυρή άνοδο τόσο στα κέρδη όσο και στις συνολικές της επιδόσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA εκτινάχθηκαν στα 237 εκατ. ευρώ, δηλαδή υπερτετραπλασιάστηκαν σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024. Τα καθαρά αποτελέσματα ανήλθαν σε 128 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο ο όμιλος κατέγραφε ζημιές.

Η καθαρή αξία ενεργητικού αυξήθηκε πάνω από 10%, φτάνοντας τα 9,22 ευρώ ανά μετοχή, με τη συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου να αποτιμάται πλέον σε 3,7 δισ. ευρώ. Στα εμπορικά κέντρα σημειώθηκε νέο ιστορικό ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας με EBITDA ύψους 45,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 4% σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα, ο συνολικός τζίρος των καταστημάτων ανήλθε στα 389 εκατ. ευρώ. Ισχυρή ήταν η επίδοση και στον τομέα των μαρίνων, όπου τα έσοδα έφτασαν τα 16,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 8% και το υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία του Ομίλου.

Σημαντική συμβολή στα αποτελέσματα είχε το έργο του Ελληνικού, που συνεχίζει να αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό. Τα EBITDA του έργου ανήλθαν σε 53,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,5 φορές σε σχέση με το 2024. Ιδιαίτερη απήχηση καταγράφει η οικιστική ανάπτυξη «Little Athens», όπου μέχρι το τέλος Αυγούστου το 93% των διαθέσιμων κατοικιών είχε ήδη πωληθεί ή δεσμευθεί. Από την έναρξη του έργου έως τις 25 Αυγούστου, οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων ξεπέρασαν το 1,4 δισ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η Lamda Development ανακοίνωσε μια στρατηγική συνεργασία ύψους 450 εκατ. ευρώ με τον όμιλο ΙΟΝ, που αφορά την ανάπτυξη Διεθνούς Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας στο Ελληνικό. Η συμφωνία αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς ενισχύει τον στόχο να καταστεί το Ελληνικό ένας διεθνής προορισμός και κέντρο επενδυτικής δραστηριότητας μεγάλης εμβέλειας.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε: «Η LAMDA Development εισέρχεται σε μια νέα εποχή αναπτυξιακής πορείας. Τα τέσσερα εμπορικά κέντρα, σε λειτουργία, και οι μαρίνες συνεχίζουν να καταγράφουν νέα ρεκόρ κερδοφορίας. Το Ελληνικό συνεχίζει την αναπτυξιακή δυναμική του, καταγράφοντας EBITDA άνω των 50 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο, ενώ η πρόοδος των κατασκευαστικών εργασιών σημειώνει σημαντική επιτάχυνση. Συγχρόνως, η LAMDA ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία ύψους 450 εκατ. ευρώ με τον όμιλο ΙΟΝ, για την ανάπτυξη Διεθνούς Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας, ενισχύοντας τη θέση του Ελληνικού ως παγκόσμιου προορισμού και κορυφαίου επενδυτικού κόμβου, που προσελκύει διεθνείς συνεργασίες και επενδυτές μεγάλου βεληνεκούς».