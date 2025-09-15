Η διαδικασία για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας παραμένει συνδεδεμένη με την εγγραφή των Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών και των κοινωφελών φορέων στο ειδικό μητρώο Ο.Κοι.Π., όπως αυτή ορίζεται στην ΚΥΑ 6216/7.4.2023.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κοινοποίησε την κοινή απόφαση των υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, με την οποία εξειδικεύεται ο κατάλογος οχημάτων ειδικής χρήσης και λοιπών οχημάτων που ανήκουν σε κοινωφελή ιδρύματα και εγγεγραμμένες Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών (Ο.Κοι.Π.), τα οποία απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.

Η απόφαση εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4873/2021 και αφορά μεταξύ άλλων φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης, πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, ειδικά οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία, σχολικά, διασωστικά, αλλά και οχήματα που χρησιμοποιούνται σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Στον κατάλογο που συνοδεύει την απόφαση περιλαμβάνονται, πέραν των παραπάνω, οχήματα ειδικού σκοπού όπως κινητοί κινηματογράφοι, κινητές εκθέσεις, αίθουσες διδασκαλίας και βιβλιοθήκες, κινητές μονάδες αιμοδοσίας και ιατρικής περίθαλψης, ασθενοφόρα, καθώς και οχήματα με πρόσβαση για αναπηρικά αμαξίδια.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι και τα λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των καταστατικών σκοπών των κοινωφελών φορέων μπορούν να τύχουν απαλλαγής.

Η διαδικασία για την απαλλαγή παραμένει συνδεδεμένη με την εγγραφή των Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών και των κοινωφελών φορέων στο ειδικό μητρώο Ο.Κοι.Π., όπως αυτή ορίζεται στην ΚΥΑ 6216/7.4.2023. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ή στο ΚΕΦΟΔΕ, με δυνατότητα ελέγχου της εγγραφής μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τη διευκρίνιση της Αρχής, η απαλλαγή θα ισχύσει για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 και των επόμενων ετών, καθώς οι εγγραφές και ανανεώσεις των Ο.Κοι.Π. πραγματοποιούνται από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και αφορούν την επόμενη χρονιά.