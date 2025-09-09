Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Ενεργειακή κρίση: Η αδράνεια της Ευρώπης 1 χρόνο μετά την έκθεση Ντράγκι - Σε μειονεκτική θέση η Ελλάδα

Ενεργειακή κρίση: Η αδράνεια της Ευρώπης 1 χρόνο μετά την έκθεση Ντράγκι - Σε μειονεκτική θέση η Ελλάδα Φωτογραφία: Michael Sohn/ΑP
Εναν χρόνο μετά την έκθεση Ντράγκι για το μέλλον της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις της ΕΕ συνεχίζουν να πληρώνουν πολύ ακριβά την ενέργεια.

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες - συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών - εξακολουθούν να πληρώνουν πολύ περισσότερα για ενέργεια από ό,τι θα τους κόστιζε στις ΗΠΑ ή την Κίνα, σύμφωνα με νέα ανάλυση που έρχεται έναν χρόνο μετά την έκθεση Ντράγκι, η οποία προειδοποιούσε ότι η αδράνεια θα οδηγήσει την ήπειρο σε οικονομική στασιμότητα.

Τα ευρήματα έρχονται στην επέτειο της δημοσίευσης της έκθεσης του πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία διαπίστωνε ότι σε διεθνές επίπεδο η ΕΕ ήταν σε μειονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών της, λόγω της ακρίβειας σε ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο.

Σύμφωνα με τα νέα ευρήματα του think tank «Κέντρο για τη Μελέτη της Δημοκρατίας» (CSD), που θα παρουσιαστούν σήμερα Τρίτη στην Ουάσινγκτον, οι ευρωπαϊκές χώρες είναι πιο εκτεθειμένες σε σοκ τιμών ενέργειας, με τους σχετικούς δείκτες να έχουν αυξηθεί πάνω από πέντε φορές τα τελευταία τρία χρόνια.

Κίνδυνος οικονομικής προσιτότητας, σύγκριση 2015 - 2023

risk1 e3b84

risk2 d02f1

«Ένα χρόνο αφότου ο Ντράγκι ζήτησε ισχυρότερη αγορά ενέργειας στην ΕΕ, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι κίνδυνοι προσιτότητας παραμένουν υψηλοί, με τις τιμές λιανικής να εξακολουθούν να είναι 40-70% υψηλότερες από τα επίπεδα πριν από την ενεργειακή κρίση, σε μεγάλο μέρος της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης», δήλωσε ο Μάρτιν Βλαντιμίροφ, ένας από τους συντάκτες της έκθεσης.

Η οικονομική προσιτότητα είναι μακράν η μεγαλύτερη απειλή για την ενεργειακή ανθεκτικότητα της ΕΕ.

«Επηρεάζει όχι μόνο την εμπιστοσύνη των πολιτών, αλλά και την ικανότητα των επιχειρήσεων να ανταγωνίζονται παγκοσμίως», προειδοποιεί η ανάλυση του CSD.

«Για να πετύχει η Ευρώπη στην επόμενη φάση της ενεργειακής της μετάβασης, πρέπει να διασφαλίσει ότι η καθαρή ενέργεια δεν είναι μόνο διαθέσιμη, αλλά προσβάσιμη και οικονομικά βιώσιμη για όλους», προσθέτει. Μάλιστα, η ανάλυση προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος η ευπάθεια σε έναν τομέα να επεκταθεί και σε άλλους.

risk3 0f62e

Εάν το ευρωπαϊκό μπλοκ δεν καταφέρει να αντιμετωπίσει το χάσμα ενεργειακής ασφάλειας μεταξύ των χωρών, υπάρχει κίνδυνος να εδραιωθεί η περιφερειακή ανισότητα και να υπονομευτούν η οικονομική του κυριαρχία και οι κλιματικοί του στόχοι, προειδοποιεί η έκθεση.

Στην έκθεση Ντράγκι τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ ανέφερε πως «οι εταιρείες της ΕΕ είναι αντιμέτωπες με τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που είναι 2-3 φορές υψηλότερες από αυτές των ΗΠΑ. Οι τιμές του φυσικού αερίου είναι 4-5 φορές υψηλότερες. Αυτό το χάσμα τιμών οφείλεται κυρίως στην έλλειψη φυσικών πόρων στην Ευρώπη, αλλά και σε θεμελιώδη ζητήματα αναφορικά με την κοινή μας αγορά ενέργειας».

Μια βασική σύσταση ήταν ένα πρόγραμμα κρατικών και ιδιωτικών επενδύσεων σε γερασμένα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία οι ειδικοί προειδοποιούν ότι είναι αναποτελεσματικά και αποτελούν βασική πηγή πρόσθετου κόστους. Η έκθεση ζητούσε 584 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόσθετα κεφάλαια για υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2030 - 2,29 τρισεκατομμύρια ευρώ έως το 2050.

Δεν είναι σαφές πόσα τελικά θα διατεθούν προς αυτή την κατεύθυνση, ωστόσο ο επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, έχει αναλάβει τον σχεδιασμό της αναμόρφωσης των δικτύων της Ευρώπης, που θα παρουσιαστεί αργότερα φέτος.

Η ΕΕ επιμένει στο σχέδιό της για απεξάρτηση της ηπείρου από τη ρωσική ενέργεια έως το 2028, με νέους προμηθευτές να αυξάνουν την παραγωγή για να καλύψουν τη ζήτηση.

Γεωπολιτικός κίνδυνος, σύγκριση 2015-2023

risk5 995b8

risk4 cc42f

Με πληροφορίες από Politico

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Γρίπη: Γιατί τα περισσότερα βαριά περιστατικά εντοπίζονται σε ηλικιωμένους

Γρίπη: Γιατί τα περισσότερα βαριά περιστατικά εντοπίζονται σε ηλικιωμένους

Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

Καταγγελία ΕΙΝΑΠ για τη μετακίνηση προσωπικού από το «Αγία Βαρβάρα» στο «Αττικόν»

Καταγγελία ΕΙΝΑΠ για τη μετακίνηση προσωπικού από το «Αγία Βαρβάρα» στο «Αττικόν»

Ιπποκράτειο Αθηνών: Συνελήφθη ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής για φακελάκι

Ιπποκράτειο Αθηνών: Συνελήφθη ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής για φακελάκι

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Σχετικά Άρθρα

«Εκκωφαντική σιωπή» στη ΔΕΘ για εστίαση και ΜμΕ, για αδιαφορία και «χαμένη χρονιά» κάνουν λόγο οι επιχειρήσεις

«Εκκωφαντική σιωπή» στη ΔΕΘ για εστίαση και ΜμΕ, για αδιαφορία και «χαμένη χρονιά» κάνουν λόγο οι επιχειρήσεις

Οικονομία
Μετά τις αγκαλιές με Πούτιν ο Σι κάνει άνοιγμα στην Ευρώπη: Κίνα και ΕΕ πρέπει να εμβαθύνουν τη συνεργασία

Μετά τις αγκαλιές με Πούτιν ο Σι κάνει άνοιγμα στην Ευρώπη: Κίνα και ΕΕ πρέπει να εμβαθύνουν τη συνεργασία

Διεθνή
Χαμηλό 16μήνου για την τιμή του ρεύματος: Πόσο κόστιζε το 2022

Χαμηλό 16μήνου για την τιμή του ρεύματος: Πόσο κόστιζε το 2022

Οικονομία
Πόσο κοστίζει το κολατσιό για το σχολείο - «Ένα &#039;&#039;κονδύλι&#039;&#039; που πρέπει να καλύψεις»

Πόσο κοστίζει το κολατσιό για το σχολείο - «Ένα ''κονδύλι'' που πρέπει να καλύψεις»

Οικονομία

NETWORK

Ηράκλειο: Σωλήνας νερού έσπασε σε νοσοκομείο – Χτύπησε ασθενή στο κεφάλι

Ηράκλειο: Σωλήνας νερού έσπασε σε νοσοκομείο – Χτύπησε ασθενή στο κεφάλι

healthstat.gr
Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας – Το μήνυμα της «ΚΛΙΜΑΚΑΣ»

Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας – Το μήνυμα της «ΚΛΙΜΑΚΑΣ»

healthstat.gr
METLEN: Ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών το α’ εξάμηνο στα 3,608 δις ευρώ

METLEN: Ιστορικό ρεκόρ κύκλου εργασιών το α’ εξάμηνο στα 3,608 δις ευρώ

ienergeia.gr
Τζος Χακ (Επιτετραμμένος πρεσβείας ΗΠΑ): Χωρίς τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας, ο Κάθετος Διάδρομος δεν θα ήταν εφικτός

Τζος Χακ (Επιτετραμμένος πρεσβείας ΗΠΑ): Χωρίς τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας, ο Κάθετος Διάδρομος δεν θα ήταν εφικτός

ienergeia.gr
ΠΟΥ: Πρόσθεσε τα σκευάσματα κατά της παχυσαρκίας στη λίστα βασικών φαρμάκων

ΠΟΥ: Πρόσθεσε τα σκευάσματα κατά της παχυσαρκίας στη λίστα βασικών φαρμάκων

healthstat.gr
Κονδυλώματα και HPV: Έγκαιρη διάγνωση - Ασφαλής αντιμετώπιση

Κονδυλώματα και HPV: Έγκαιρη διάγνωση - Ασφαλής αντιμετώπιση

healthstat.gr
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας ομόφωνα αρνητικοί στη δημιουργία μονάδας καύσης αστικών αποβλήτων

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και όλοι οι Δήμοι της Βοιωτίας ομόφωνα αρνητικοί στη δημιουργία μονάδας καύσης αστικών αποβλήτων

ienergeia.gr
Συνάντηση Γεραπετρίτη, με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar

Συνάντηση Γεραπετρίτη, με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar

ienergeia.gr