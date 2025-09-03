Games
Ευρωβαρόμετρο: Το 77% των πολιτών στην Ελλάδα θέλει πιο ενεργό ρόλο της ΕΕ απέναντι στις παγκόσμιες κρίσεις

Ευρωβαρόμετρο: Το 77% των πολιτών στην Ελλάδα θέλει πιο ενεργό ρόλο της ΕΕ απέναντι στις παγκόσμιες κρίσεις
Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 77% των Ελλήνων θεωρεί ότι η Ε.Ε.

Η νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δείχνει ότι οι πολίτες στην Ελλάδα έχουν αυξημένες προσδοκίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, την οικονομία και την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 77% των Ελλήνων θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τον ρόλο της ώστε να προστατεύει καλύτερα τους πολίτες από διεθνείς κινδύνους, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που ανέρχεται σε 68%. Ταυτόχρονα, το 92% δηλώνει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να αντιμετωπίζουν από κοινού τις μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη ενότητα.

Η ανησυχία για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις οικονομικές πιέσεις αντανακλάται και στην άποψη ότι η Ένωση χρειάζεται περισσότερα μέσα για να υπερασπιστεί τη θέση της στον κόσμο. Συγκεκριμένα, το 81% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα συμμερίζεται αυτήν την άποψη.

Όσον αφορά τις προτεραιότητες, οι Έλληνες πολίτες τοποθετούν στην πρώτη θέση την ανταγωνιστικότητα, την οικονομία και τη βιομηχανία με ποσοστό 38%, ενώ ακολουθεί η άμυνα και η ασφάλεια με 32%. Η επιλογή αυτή δείχνει τη διπλή αγωνία για την οικονομική σταθερότητα και την εθνική αλλά και ευρωπαϊκή ασφάλεια σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας.

Ειδικότερα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι Έλληνες ζητούν να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα σε ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας. Η στήριξη της οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μαζί με την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, της ακρίβειας και του υψηλού κόστους διαβίωσης συγκεντρώνουν το 49% των προτιμήσεων, ενώ ακολουθεί η ανάγκη για περισσότερη υποστήριξη στη δημόσια υγεία με 44%. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι πολίτες εξακολουθούν να βιώνουν έντονα την οικονομική πίεση, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη συμβολή της ΕΕ στην αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων.

Η διαφάνεια και η σωστή διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων αποτελούν επίσης βασικό αίτημα. Το 96% των Ελλήνων θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διαθέτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα μέσα για να ελέγχει τις δαπάνες της Ένωσης, ενώ το 95% υποστηρίζει ότι η εκταμίευση ευρωπαϊκών κονδυλίων προς τα κράτη μέλη πρέπει να εξαρτάται από τον σεβασμό του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών αρχών.

Τέλος, η έρευνα καταγράφει τον αντίκτυπο που έχει η ΕΕ στην καθημερινότητα. Το 83% των Ελλήνων δηλώνει ότι οι δράσεις της Ένωσης επηρεάζουν τη ζωή του, με το 34% να τον χαρακτηρίζει θετικό, το 38% ουδέτερο και το 28% αρνητικό. Παρά τις διαφοροποιήσεις στις αξιολογήσεις, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (66%) θεωρεί ότι η χώρα ωφελείται από τη συμμετοχή στην ΕΕ, καθώς ενισχύεται η ειρήνη, η ασφάλεια και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ενώ ταυτόχρονα η Ελλάδα αποκτά ισχυρότερη φωνή στον κόσμο.

