Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Λογαριασμοί ρεύματος: Η υποχώρηση της χονδρεμπορικής τιμής οδηγεί σε μειώσεις για τους καταναλωτές

Λογαριασμοί ρεύματος: Η υποχώρηση της χονδρεμπορικής τιμής οδηγεί σε μειώσεις για τους καταναλωτές
Οι μειώσεις φτάνουν έως και 35% στα πράσινα κυμαινόμενα προγράμματα.

Ο Σεπτέμβριος ξεκινά με μειώσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι καταναλωτές βλέπουν αισθητά χαμηλότερες χρεώσεις σε σχέση με τον Αύγουστο.

Οι μειώσεις φτάνουν έως και 35% στα πράσινα κυμαινόμενα προγράμματα και συνδέονται κυρίως με την πτώση της χονδρεμπορικής τιμής τον Αύγουστο κατά 27% σε σύγκριση με τον Ιούλιο.

Είναι η πρώτη φορά φέτος που τα κυμαινόμενα πράσινα τιμολόγια ακολουθούν με συνέπεια τη διακύμανση της χονδρεμπορικής αγοράς, ενώ τους προηγούμενους μήνες οι πάροχοι είχαν προχωρήσει σε απορρόφηση αυξήσεων ή σε περιορισμένες μειώσεις.

Στην αγορά, η ΔΕΗ ανακοίνωσε για τον Σεπτέμβριο τιμή κιλοβατώρας στο πράσινο τιμολόγιο στα 12,9 λεπτά, από 15,153 λεπτά τον Αύγουστο για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες, μείωση 15%. Η τιμή αυτή διαμορφώνεται χαμηλότερα και από τα σταθερά τιμολόγια. Στο πρόγραμμα myhome4all η τιμή μειώνεται κατά 25,1%, στα 10,4 λεπτά/κιλοβατώρα από 13,898 τον Αύγουστο.

Η Protergia ανακοίνωσε μείωση 11,2% στο πράσινο τιμολόγιο, στα 15,9 λεπτά/κιλοβατώρα, καθώς και έως 18% στα κίτρινα τιμολόγια. Η Ηρων κατέγραψε μείωση 35,93%, με την τιμή της κιλοβατώρας να υποχωρεί στα 10,962 λεπτά από 17,11 τον Αύγουστο. Η Φυσικό Αέριο ανακοίνωσε νέα τιμή 15,742 λεπτά/κιλοβατώρα, μειωμένη κατά 9,64%.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

Χειρουργεία: Μικρότερες αναμονές ή 400 κλειστές αίθουσες;

Χειρουργεία: Μικρότερες αναμονές ή 400 κλειστές αίθουσες;

Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

Σχετικά Άρθρα

Ο Σεπτέμβριος μπαίνει με νέα τιμολόγια ρεύματος - Τι ανακοινώνουν σήμερα οι εταιρείες

Ο Σεπτέμβριος μπαίνει με νέα τιμολόγια ρεύματος - Τι ανακοινώνουν σήμερα οι εταιρείες

Οικονομία
Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί εκτοξεύονται παρά την υπερπαραγωγή ΑΠΕ

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί εκτοξεύονται παρά την υπερπαραγωγή ΑΠΕ

Οικονομία
Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς ρεύματος - Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική

Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς ρεύματος - Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική

Οικονομία
ΠΑΣΟΚ: Κυβερνητικό «ηλεκτροΣΟΚ» με 18,9% ακριβότερο ρεύμα τον Ιούλιο

ΠΑΣΟΚ: Κυβερνητικό «ηλεκτροΣΟΚ» με 18,9% ακριβότερο ρεύμα τον Ιούλιο

Πολιτική

NETWORK

Γ. Γεραπετρίτης: Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη μεταξύ 22-26 Σεπτεμβρίου - Δεν θα είναι εθιμοτυπική

Γ. Γεραπετρίτης: Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη μεταξύ 22-26 Σεπτεμβρίου - Δεν θα είναι εθιμοτυπική

ienergeia.gr
Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

healthstat.gr
Τι οφέλη θα δείτε στο σώμα σας αν τρώτε συχνά ρόδια

Τι οφέλη θα δείτε στο σώμα σας αν τρώτε συχνά ρόδια

healthstat.gr
Πώς θα γυμναστείτε χωρίς να επιβαρύνετε τα γόνατά σας

Πώς θα γυμναστείτε χωρίς να επιβαρύνετε τα γόνατά σας

healthstat.gr
Τομέα Ενέργειας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής: Τώρα βαφτίζουν τα βάρη προς τους πολίτες ως επιτυχία

Τομέα Ενέργειας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής: Τώρα βαφτίζουν τα βάρη προς τους πολίτες ως επιτυχία

ienergeia.gr
«Πράσινα Λιμάνια & το Μέλλον της Βιώσιμης Ναυτιλίας»: Ημερίδα, στο λιμάνι της Κυλλήνης

«Πράσινα Λιμάνια & το Μέλλον της Βιώσιμης Ναυτιλίας»: Ημερίδα, στο λιμάνι της Κυλλήνης

ienergeia.gr
Γιατί δεν πρέπει να κάνετε ντους κάθε μέρα, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Γιατί δεν πρέπει να κάνετε ντους κάθε μέρα, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

healthstat.gr
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναλαμβάνει τις εργασίες κατασκευής του οικοδομικού σκελετού του The Ellinikon Mall

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναλαμβάνει τις εργασίες κατασκευής του οικοδομικού σκελετού του The Ellinikon Mall

ienergeia.gr