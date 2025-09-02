Λογαριασμοί ρεύματος: Η υποχώρηση της χονδρεμπορικής τιμής οδηγεί σε μειώσεις για τους καταναλωτές

Οι μειώσεις φτάνουν έως και 35% στα πράσινα κυμαινόμενα προγράμματα.

Ο Σεπτέμβριος ξεκινά με μειώσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι καταναλωτές βλέπουν αισθητά χαμηλότερες χρεώσεις σε σχέση με τον Αύγουστο.

Οι μειώσεις φτάνουν έως και 35% στα πράσινα κυμαινόμενα προγράμματα και συνδέονται κυρίως με την πτώση της χονδρεμπορικής τιμής τον Αύγουστο κατά 27% σε σύγκριση με τον Ιούλιο.

Είναι η πρώτη φορά φέτος που τα κυμαινόμενα πράσινα τιμολόγια ακολουθούν με συνέπεια τη διακύμανση της χονδρεμπορικής αγοράς, ενώ τους προηγούμενους μήνες οι πάροχοι είχαν προχωρήσει σε απορρόφηση αυξήσεων ή σε περιορισμένες μειώσεις.

Στην αγορά, η ΔΕΗ ανακοίνωσε για τον Σεπτέμβριο τιμή κιλοβατώρας στο πράσινο τιμολόγιο στα 12,9 λεπτά, από 15,153 λεπτά τον Αύγουστο για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες, μείωση 15%. Η τιμή αυτή διαμορφώνεται χαμηλότερα και από τα σταθερά τιμολόγια. Στο πρόγραμμα myhome4all η τιμή μειώνεται κατά 25,1%, στα 10,4 λεπτά/κιλοβατώρα από 13,898 τον Αύγουστο.

Η Protergia ανακοίνωσε μείωση 11,2% στο πράσινο τιμολόγιο, στα 15,9 λεπτά/κιλοβατώρα, καθώς και έως 18% στα κίτρινα τιμολόγια. Η Ηρων κατέγραψε μείωση 35,93%, με την τιμή της κιλοβατώρας να υποχωρεί στα 10,962 λεπτά από 17,11 τον Αύγουστο. Η Φυσικό Αέριο ανακοίνωσε νέα τιμή 15,742 λεπτά/κιλοβατώρα, μειωμένη κατά 9,64%.