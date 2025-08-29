Υπέροχο, αλλά πανάκριβο το «ελληνικό καλοκαίρι»

Η ελβετική NZZ αναφέρεται στον ελληνικό τουρισμό και στις τιμές που θεωρούνται απλησίαστες για πολλούς Έλληνες.

«Οι Έλληνες αποχαιρετούν τις παραλίες» είναι ο τίτλος της ελβετικής εφημερίδας Neue Zürcher Zeitung (NZZ) που αναφέρεται στην αυξημένη τουριστική κίνηση του καλοκαιριού, αλλά και στη συνεχή άνοδο των τιμών.

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, «παραδοσιακά στην Ελλάδα οι περισσότεροι κάνουν διακοπές τον Αύγουστο. Μέχρι πρόσφατα πήγαιναν σχεδόν αποκλειστικά σε κάποια παραλία, είτε στα νησιά, είτε στην ηπειρωτική χώρα. Σήμερα όμως, οι περισσότεροι ντόπιοι δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στο κόστος των διακοπών σε έναν δημοφιλή ταξιδιωτικό προορισμό».

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις Κυκλάδες, καθώς, «μόνο και μόνο η μετάβαση από την ηπειρωτική χώρα στοιχίζει πάνω από 400 ευρώ για μία τετραμελή οικογένεια με αυτοκίνητο. Για πολλούς αυτό είναι αδύνατο, όταν ο μέσος μισθός στην Ελλάδα κυμαίνεται γύρω στα 1.300».

Εναλλακτική λύση η Κροατία;

Η εφημερίδα της Ζυρίχης αναφέρει ότι «καθώς οι διακοπές στην Ελλάδα έχουν γίνει πλέον πιο ακριβές από τις γειτονικές χώρες λόγω αυξημένης (διεθνούς) ζήτησης, αλλά και λόγω της γενικότερης ακρίβειας, πολλοί Έλληνες κάνουν για πρώτη φορά διακοπές στο εξωτερικό. Ενώ μία διαμονή πέντε ημερών για δύο άτομα τον Σεπτέμβριο στοιχίζει κατά μέσο όρο 450 ευρώ στην Πάρο και 370 ευρώ στη Σαντορίνη, οι δαλματικές ακτές της Κροατίας είναι πιο οικονομικές. Εκεί ένα ζευγάρι πληρώνει περίπου 300 ευρώ για πέντε διανυκτερεύσεις».

Το δημοσίευμα, σύμφωνα με την DW, εκτιμά ότι οι ίδιοι οι Έλληνες έχουν αλλάξει νοοτροπία, καθώς παλαιότερα «πολλοί είχαν την πεποίθηση ότι δεν χρειάζεται να φύγει κανείς από τη χώρα του, όπου διαθέτει ούτως ή άλλως τις πιο ωραίες παραλίες, την πιο καθαρή θάλασσα, τον πιο λαμπερό ήλιο. Ποιητές και τραγουδιστές έχουν εξυμνήσει το Αιγαίο. Οι διακοπές στη θάλασσα θεωρούνται καθοριστικό στοιχείο της (ελληνικής) ταυτότητας».

«Ο επόμενος εκβιασμός του Τραμπ»

Δεν πρόλαβε να πανηγυρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τους δασμούς- η οποία εξασφαλίζει «σταθερότητα» στο διεθνές εμπόριο όπως τονίζει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αντικρούοντας τους επικριτές της- και ξαφνικά ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με νέους δασμούς για τις κυβερνήσεις που «βάζουν στο στόχαστρο» αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Προφανής αποδέκτης των απειλών και η ΕΕ, που έχει ήδη εγκρίνει την «Πράξη για τις ψηφιακές αγορές» (DMA), καθώς και τον «Κανονισμό για την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών» (DSA).

Σε σχόλιο με τίτλο «Ο επόμενος εκβιασμός του Τραμπ» η Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Μόλις δύο ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ξαναχτύπησε. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με νέους δασμούς και περιορισμούς στις εξαγωγές, εάν τα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν καταργήσουν τις ρυθμιστικές διατάξεις τους και τη φορολόγηση για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Με αυτόν τον τρόπο αντέκρουσε το πιο σημαντικό επιχείρημα της φον ντερ Λάιεν: Ότι δηλαδή η μονόπλευρη και άδικη συμφωνία του Ιουλίου σταθεροποιεί την κατάσταση, καθιστά προβλέψιμο το διεθνές εμπόριο και προσφέρει μία σχετική ασφάλεια προγραμματισμού για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Ο Τραμπ συμπεριφέρεται ως εκβιαστής για λογαριασμό των «καταπληκτικών αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας» και η εκεχειρία που με τόσο κόπο είχε επιτευχθεί στον εμπορικό πόλεμο τίθεται και πάλι υπό αίρεση».