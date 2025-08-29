Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Υπέροχο, αλλά πανάκριβο το «ελληνικό καλοκαίρι»

eurokinissi eurokinissi
Η ελβετική NZZ αναφέρεται στον ελληνικό τουρισμό και στις τιμές που θεωρούνται απλησίαστες για πολλούς Έλληνες.

«Οι Έλληνες αποχαιρετούν τις παραλίες» είναι ο τίτλος της ελβετικής εφημερίδας Neue Zürcher Zeitung (NZZ) που αναφέρεται στην αυξημένη τουριστική κίνηση του καλοκαιριού, αλλά και στη συνεχή άνοδο των τιμών.

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, «παραδοσιακά στην Ελλάδα οι περισσότεροι κάνουν διακοπές τον Αύγουστο. Μέχρι πρόσφατα πήγαιναν σχεδόν αποκλειστικά σε κάποια παραλία, είτε στα νησιά, είτε στην ηπειρωτική χώρα. Σήμερα όμως, οι περισσότεροι ντόπιοι δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στο κόστος των διακοπών σε έναν δημοφιλή ταξιδιωτικό προορισμό».

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις Κυκλάδες, καθώς, «μόνο και μόνο η μετάβαση από την ηπειρωτική χώρα στοιχίζει πάνω από 400 ευρώ για μία τετραμελή οικογένεια με αυτοκίνητο. Για πολλούς αυτό είναι αδύνατο, όταν ο μέσος μισθός στην Ελλάδα κυμαίνεται γύρω στα 1.300».

Εναλλακτική λύση η Κροατία;

Η εφημερίδα της Ζυρίχης αναφέρει ότι «καθώς οι διακοπές στην Ελλάδα έχουν γίνει πλέον πιο ακριβές από τις γειτονικές χώρες λόγω αυξημένης (διεθνούς) ζήτησης, αλλά και λόγω της γενικότερης ακρίβειας, πολλοί Έλληνες κάνουν για πρώτη φορά διακοπές στο εξωτερικό. Ενώ μία διαμονή πέντε ημερών για δύο άτομα τον Σεπτέμβριο στοιχίζει κατά μέσο όρο 450 ευρώ στην Πάρο και 370 ευρώ στη Σαντορίνη, οι δαλματικές ακτές της Κροατίας είναι πιο οικονομικές. Εκεί ένα ζευγάρι πληρώνει περίπου 300 ευρώ για πέντε διανυκτερεύσεις».

Το δημοσίευμα, σύμφωνα με την DW, εκτιμά ότι οι ίδιοι οι Έλληνες έχουν αλλάξει νοοτροπία, καθώς παλαιότερα «πολλοί είχαν την πεποίθηση ότι δεν χρειάζεται να φύγει κανείς από τη χώρα του, όπου διαθέτει ούτως ή άλλως τις πιο ωραίες παραλίες, την πιο καθαρή θάλασσα, τον πιο λαμπερό ήλιο. Ποιητές και τραγουδιστές έχουν εξυμνήσει το Αιγαίο. Οι διακοπές στη θάλασσα θεωρούνται καθοριστικό στοιχείο της (ελληνικής) ταυτότητας».

«Ο επόμενος εκβιασμός του Τραμπ»

Δεν πρόλαβε να πανηγυρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τους δασμούς- η οποία εξασφαλίζει «σταθερότητα» στο διεθνές εμπόριο όπως τονίζει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αντικρούοντας τους επικριτές της- και ξαφνικά ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με νέους δασμούς για τις κυβερνήσεις που «βάζουν στο στόχαστρο» αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Προφανής αποδέκτης των απειλών και η ΕΕ, που έχει ήδη εγκρίνει την «Πράξη για τις ψηφιακές αγορές» (DMA), καθώς και τον «Κανονισμό για την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών» (DSA).

Σε σχόλιο με τίτλο «Ο επόμενος εκβιασμός του Τραμπ» η Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Μόλις δύο ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ξαναχτύπησε. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με νέους δασμούς και περιορισμούς στις εξαγωγές, εάν τα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν καταργήσουν τις ρυθμιστικές διατάξεις τους και τη φορολόγηση για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Με αυτόν τον τρόπο αντέκρουσε το πιο σημαντικό επιχείρημα της φον ντερ Λάιεν: Ότι δηλαδή η μονόπλευρη και άδικη συμφωνία του Ιουλίου σταθεροποιεί την κατάσταση, καθιστά προβλέψιμο το διεθνές εμπόριο και προσφέρει μία σχετική ασφάλεια προγραμματισμού για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Ο Τραμπ συμπεριφέρεται ως εκβιαστής για λογαριασμό των «καταπληκτικών αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας» και η εκεχειρία που με τόσο κόπο είχε επιτευχθεί στον εμπορικό πόλεμο τίθεται και πάλι υπό αίρεση».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

3 λόγοι για να τρώτε λιαστές ντομάτες

3 λόγοι για να τρώτε λιαστές ντομάτες

Συνταγή: Παρφέ με μύρτιλο, μπανάνα και φυστικοβούτυρο για υγιεινό πρωινό

Συνταγή: Παρφέ με μύρτιλο, μπανάνα και φυστικοβούτυρο για υγιεινό πρωινό

Πώς η πανσέληνος επηρεάζει την υγεία και τη διάθεσή σας

Πώς η πανσέληνος επηρεάζει την υγεία και τη διάθεσή σας

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Νέες προκλήσεις Φιντάν κατά Ελλάδας και Δένδια: «Μπορούν να πληρώσουν με γεωστρατηγικό κόστος»

Νέες προκλήσεις Φιντάν κατά Ελλάδας και Δένδια: «Μπορούν να πληρώσουν με γεωστρατηγικό κόστος»

Διεθνή
Εurobasket 2025 - Εθνική Ελλάδας: Μετά την Ιταλία, η Κύπρος - Η ώρα και το κανάλι του επόμενου παιχνιδιού

Εurobasket 2025 - Εθνική Ελλάδας: Μετά την Ιταλία, η Κύπρος - Η ώρα και το κανάλι του επόμενου παιχνιδιού

Αθλητισμός
Η Πολυνησία της Ελλάδας που «επιπλέει» πάνω στο νερό

Η Πολυνησία της Ελλάδας που «επιπλέει» πάνω στο νερό

Life
Σε απεργιακό κλοιό η χώρα: Ξεκίνησαν οι μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα

Σε απεργιακό κλοιό η χώρα: Ξεκίνησαν οι μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα

Ελλάδα

NETWORK

Νίκος Παπαθανάσης: Κατά 212% αυξημένο το 2026 το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έναντι του 2019

Νίκος Παπαθανάσης: Κατά 212% αυξημένο το 2026 το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έναντι του 2019

ienergeia.gr
«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Ερωτοαπαντήσεις σχετικές με ερωτήματα πολιτών

«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Ερωτοαπαντήσεις σχετικές με ερωτήματα πολιτών

ienergeia.gr
Συνταγή: Παρφέ με μύρτιλο, μπανάνα και φυστικοβούτυρο για υγιεινό πρωινό

Συνταγή: Παρφέ με μύρτιλο, μπανάνα και φυστικοβούτυρο για υγιεινό πρωινό

healthstat.gr
Αραγτσί: Το Ιράν είναι διατεθειμένο να ξαναρχίσει «δίκαιες» διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμά

Αραγτσί: Το Ιράν είναι διατεθειμένο να ξαναρχίσει «δίκαιες» διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμά

ienergeia.gr
Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

healthstat.gr
Πότε να πίνετε μηλόξυδο για μεγαλύτερη απώλεια βάρους

Πότε να πίνετε μηλόξυδο για μεγαλύτερη απώλεια βάρους

healthstat.gr
ΤΕΕ/ΤΔΜ: Συγκρότηση ομάδας εργασίας στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του ΥΠΕΝ, για την ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων

ΤΕΕ/ΤΔΜ: Συγκρότηση ομάδας εργασίας στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του ΥΠΕΝ, για την ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων

ienergeia.gr
Η συνήθεια που προκαλεί κατάθλιψη στα παιδιά, σύμφωνα με τους ειδικούς

Η συνήθεια που προκαλεί κατάθλιψη στα παιδιά, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr