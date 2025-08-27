Games
Πληρωμές από ΟΠΕΚΕΠΕ: Δόθηκε παράταση για το ΑΤΑΚ

Πληρωμές από ΟΠΕΚΕΠΕ: Δόθηκε παράταση για το ΑΤΑΚ Φωτογραφία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / ΑΡΧΕΙΟ/EUROKINISSI
Η νέα ανακοίνωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις πληρωμές.

Παράταση ως τις 30 Σεπτεμβρίου για την υποβολή ΑΤΑΚ έδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε έγγραφό της στις 25/8/2025 προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει, σχετικά με την τρέχουσα διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων Ενίσχυσης των αγροτών, ότι χωρίς την δήλωση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή ενισχύσεων.

Με δεδομένο ότι στην τρέχουσα διαδικασία υποβολής δηλώσεων που ολοκληρώνεται στις 29 Αυγούστου 2025, έχει παρατηρηθεί η δυσκολία κάποιων αγροτών να συμπεριλάβουν το ΑΤΑΚ, αποφασίσθηκε να δοθεί παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου 2025, μόνο ως προς την συμπλήρωση του ΑΤΑΚ στις Αιτήσεις Ενίσχυσης που θα έχουν υποβληθεί μέχρι την 29 Αυγούστου 2025.

Συνεπώς, οι αγρότες καλούνται αφενός να ολοκληρώσουν άμεσα την υποβολή της ΕΑΕ 2025 έως την 29η Αυγούστου και αφετέρου έως την 30η Σεπτεμβρίου 2025 να υποβάλουν στην ΕΑΕ 2025 τα ελλιπή στοιχεία ΑΤΑΚ.

Δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση επειδή σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορεί να διασφαλιστεί η έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων για το σύνολο των αγροτών. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν θα γίνει καμία πληρωμή σε αιτήσεις που αφορούν σε αγροτεμάχια των οποίων δεν έχει δηλωθεί ΑΤΑΚ.

