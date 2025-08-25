Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

Το μέσο ποσό που θα λάβουν οι συνταξιούχοι είναι 768,49 ευρώ, ενώ το ανώτερο θα είναι 2.728,37 ευρώ.

Σήμερα το απόγευμα θα πιστωθούν αναδρομικά ποσά, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, από τον ΕΦΚΑ ύψους ως 2.728,37 ευρώ σε 47.055 λογαριασμούς συνταξιούχων που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες το μέσο ποσό που θα λάβουν οι συνταξιούχοι είναι 768,49 ευρώ ενώ το ανώτερο θα είναι 2.728,37 ευρώ.

Η καταβολή των αναδρομικών ποσών σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 5018/2023, αφορούν το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023 σε 47.055 δικαιούχους συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης.

Επιπλέον κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης προέκυψαν:

-7.318 περιπτώσεις συνταξιούχων που έχουν ήδη λάβει αναδρομικά στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα και χρήζουν επανελέγχου.

-17.419 περιπτώσεις συνταξιούχων για τις οποίες το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό, οπότε δεν προκύπτει καταβολή αναδρομικών.

Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν σε 27 μήνες και προκύπτουν από τη μείωση των κρατήσεων που επιβάλλονταν σε συντάξεις και μερίσματα με άθροισμα άνω των 1.000 ευρώ βάσει του νόμου 4093/2012.Τα αναδρομικά προέρχονται από το γεγονός ότι η μείωση του νόμου 4093 έπαψε να επιβάλλεται με νόμο από τον Απρίλιο του 2023 στα μερίσματα που λαμβάνουν οι απόστρατοι από τα μετοχικά τους ταμεία και έμεινε μόνον στις κύριες συντάξεις. Αυτή η μεταβολή προκάλεσε αυξήσεις σε πολλούς συνταξιούχους, καθώς στον υπολογισμό της κλίμακας μειώσεων δεν λαμβάνεται πλέον υπόψη το μέρισμα, αλλά μόνον η σύνταξη.

Με την κατάργηση της μείωσης από τα μερίσματα, οι συνταξιούχοι απόστρατοι πήραν αυξήσεις στην κύρια σύνταξη από την 1/4/2023 και ήταν σε εκκρεμότητα η πληρωμή των αναδρομικών για το διάστημα από 1/1/2021 έως 31/3/2023, δηλαδή για 27 μήνες.

Οι περισσότεροι δικαιούχοι είναι συνταξιούχοι που έχουν πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης και οι συντάξεις τους θα επανυπολογιστούν με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Βρούτση (ν. 4670/2020), που αντικατέστησε τα χαμηλά ποσοστά που προέβλεπε αρχικά, τα έτη ασφάλισης πάνω από το 30ό ο νόμος Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016).

Ενδεικτικό παράδειγμα:

Απόστρατος με κύρια σύνταξη 1.940 € και συνολικές απολαβές (μαζί με μέρισμα) 2.528 €:

-Με το παλιό σύστημα, η κράτηση 15% οδηγούσε σε παρακράτηση 291 ευρώ.

-Με το νέο σύστημα, η κράτηση είναι 10% επί της κύριας σύνταξης - δηλαδή 194 ευρώ.

Αυτό συνεπάγεται μηνιαίο κέρδος 97 ευρώ και συνολικά αναδρομικά 27 μηνών ύψους 2.619 ευρώ.

Παράλληλα αναμένονται νέα αναδρομικά που αφορούν επανυπολογισμούς βάσει του νόμου 4670/2020.

Περίπου 35.000 συνταξιούχοι που έχουν διανύσει τουλάχιστον 30 έτη ασφάλισης θα λάβουν αναδρομικά, τα οποία αγγίζουν σε ορισμένες περιπτώσεις και τα 8.500 ευρώ. Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι είχαν δει τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους να ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2023, βάσει των βελτιωμένων ποσοστών αναπλήρωσης που θέσπισε ο νόμος Βρούτση.

Ωστόσο, η καταβολή των αναδρομικών καθυστέρησε, κυρίως λόγω ελλιπών στοιχείων σε περιπτώσεις διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης, καθώς και σε συντάξεις με απασχόληση μετά τη συνταξιοδότηση. Ο ΕΦΚΑ εντόπισε λάθη στον υπολογισμό των ποσών, με αποτέλεσμα να απαιτηθούν νέες διορθώσεις.

Η αύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, κυμαίνεται από 1,08% για 31 έτη έως και 7,2% για 40 έτη. Οι ενδιάμεσοι χρόνοι δικαιούνται ανάλογα προσαυξημένες αποδοχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ποσά που θα καταβληθούν είναι μεικτά, με τις εξής κρατήσεις:

-6% για υγειονομική περίθαλψη,

-Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης από 3% έως 14% για συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ,

-και φόρος 20% επί του συνόλου των αναδρομικών.